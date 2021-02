School met 50 kinderen in dorpje Borkel blijft open: 'We kunnen hier in boerenoverall naar school'

Foto: Alice van der Plas vergroot

De vlag hangt uit in Borkel en Schaft, want de basisschool in het dorpje met 450 huizen blijft open. Een sluiting had grote gevolgen gehad, want de dichtstbijzijnde school is in Valkenswaard, zeven kilometer verderop.

De gemeenteraad stemde donderdagavond in om basisschool Sint Servatius te behouden. Inwoners hebben daar flink voor gestreden. “Heel veel jonge ouders die hier wonen, zijn nu ontzettend opgelucht. Bij iedereen hing wel een poster met 'Red onze school!' op het raam. Dat gaf wel een signaal af. We hadden ook een protestlied dat veel gedeeld is,” vertelt Pascale van Deuren van het dorpsinitiatief.

“Er gaan meer scholen weg in steden en dorpen, maar dit was geen standaard situatie, omdat de volgende school zeven kilometer verderop ligt. ”

"Als we de kinderen een keer met de tractor naar school brengen als dat zo uitkomt, kijkt niemand daarvan op."

Een van die ouders is Caroline Schellekens. Ze is moeder van Luuk (5) en Job (3). "Wij zijn tien jaar geleden vanuit een andere regio hiernaartoe verhuisd. Voor onze kinderen hebben we bewust gekozen voor deze basisschool. We hebben zelf een melkveebedrijf en als we in werkkleding aan school staan, kijkt daar niemand van op. Je kunt er heerlijk jezelf zijn en ik ben blij dat dat de komende jaren zo blijft.”

De gemeente wil de school ook graag behouden en investeert daarom in het verouderde schoolgebouw. Daarnaast gaat de school onder een andere overkoepelende organisatie vallen.

Zonder de basisschool zou het dorp totaal veranderen. Het is maar de vraag of jonge gezinnen er dan nog zouden komen. Van Deuren: “Er zijn weinig ouders die vooraf al de keuze maken om jarenlang met hun kinderen op en neer te rijden. Als er geen school is en er komen minder jonge mensen hier wonen, heb je over tien jaar een compleet ander dorp. In de verenigingen zitten nu mensen van alle leeftijden. Je kinderen gaan ernaartoe, en je kleinkinderen. Dat is dan niet meer.”

De vooruitzichten zijn gunstig: de school blijft behouden en het aantal kinderen op school zal toenemen. Nu zijn dat er nog vijftig. “We houden een lijst bij met de prognoses van het aantal kinderen. Zelfs iedereen die zwanger is, komt op de lijst. Als het zo doorgaat, zitten er over vier jaar 56 kinderen op school.”

