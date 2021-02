Een jaar corona in de Brabantse ziekenhuizen: 'Ik dacht echt dat het wel mee zou vallen'

Wachten op privacy instellingen... Medewerkers blikken terug op een jaar corona in de Brabantse ziekenhuizen Volgende Vorige vergroot 1/2 Medewerkers blikken terug op een jaar corona in de Brabantse ziekenhuizen

Terwijl Arjan op het punt staat om een coronapatiënt aan de beademing te leggen en de afdeling van Charlotte standby staat om een covid-afdeling te worden, blikken de vloggers van Brabant Hou Vol terug op het afgelopen jaar. Een jaar met corona in hun ziekenhuizen. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik dacht, corona komt vast niet naar Nederland.”

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinies. Voor Omroep Brabant houdt een aantal van hen een videodagboek bij.

“Het zal vast wel meevallen”, dacht verpleegkundige Demi in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis nog, toen ze de verhalen over die mysterieuze ziekte hoorde. Dit komt vast niet naar Nederland. “Tot ik op het werk kwam en ik de eerste patiënt kreeg overgedragen. Ik moest me omkleden in isolatiekleding met een spatbril en masker.”

Wat op dat moment nog bizar voelt, is een jaar later de dagelijkse praktijk. Demi herinnert zich die eerste patiënten nog levendig. “Ik schrok ervan hoe hard ze achteruit konden gaan. We wisten echt niet wat ons te wachten stond.”

"Er was paniek. Stress. Angst. Wat staat ons te wachten?"

Die onzekerheid staat ook bij verpleegkundige Charlotte nog helder voor de geest. Zij werkt op de afdeling kort verblijf in het Cathrien, die omgedoopt werd tot corona-afdeling. “Er was heel veel paniek. Stress. Angst. Wat staat ons te wachten als verpleegkundigen?”

Het is het startpunt van wat een heel zwaar jaar zal blijken. “We hebben keihard gewerkt het afgelopen jaar”, vertelt Arjan. Hij is ic-verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis in Breda. “Niet alleen tijdens de coronapieken, maar ook in bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden, waar het wat rustiger was maar er allemaal operaties ingehaald moesten worden.”

"De steun was voelbaar in het ziekenhuis."

Charlotte herinnert zich ook de vele steunbetuigingen nog goed, voor het zorgpersoneel. “We zijn heel goed opgevangen door veel mensen. De steun was voelbaar in het ziekenhuis. Als team zijn we ook heel hecht geworden.” Dat herkent ook Demi. “Ik denk dat deze tijd ons wel dichter bij elkaar heeft gebracht. En ik ben meer gaan genieten van de kleine dingen. Dat de zon nu weer gaat schijnen, daar kan ik me echt van opladen.”

Maar dat positieve gevoel is niet het gevoel dat overheerst. Charlotte: “Er is ook veel boosheid en frustratie. Ook vanuit ons. Dat mensen zich niet aan maatregelen houden of mensen die boos worden omdat een operatie of onderzoek uit wordt gesteld. Daar kunnen we natuurlijk niets aan doen. Dat komt door de drukte in het ziekenhuis.”

"Deze verschrikkelijke ziekte kan echt iedereen treffen."

Want die druk is ook een jaar nadat corona ons land in kwam, nog steeds torenhoog, weet Arjan. “Ik heb nu twee covid-patiënten hier liggen, waarvan er één zo aan de beademing gaat. Zijn vrouw komt afscheid nemen”, illustreert hij de drukte ook van dit moment. “Het zijn niet eens oude patiënten. Deze verschrikkelijke ziekte kan echt iedereen treffen.”

Omroep Brabant blikt terug op één jaar corona in Brabant. Bekijk hieronder alle verhalen.

