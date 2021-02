Automatisch wapen en duizenden liters drugsafval gevonden in amfetaminelab Neerkant

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

In het amfetaminelab dat donderdagmiddag in Neerkant werd ontdekt zijn grote hoeveelheden drugsafval gevonden. Volgens de politie gaat het om ‘duizenden liters’. Ook werd er een vuurwapen gevonden. Het lab was nog 'actief' en werd dus nog gebruikt om drugs in te maken. Er zijn vier mensen opgepakt.

In het lab, dat vrijdag wordt ontmanteld nadat de politie er een dag eerder binnenviel, werden meerdere grote ketels aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Iedere ketel had een inhoud van ongeveer 1600 liter, schrijft de politie.

In een video laat de politie zien hoe het lab er van binnen uitzag. De schuur waar het lab in is gevonden is een grote warboel. De politie spreekt zelf over een 'rommelig terrein'.

Automatisch vuurwapen

Daarnaast zijn er volgens de politie nog schuren met daarin duizenden liters drugsafval gevonden. Ook stond er een gestolen camper die vermoedelijk werd gebruikt als slaapplaats.

In die camper lag een automatisch vuurwapen. Daarnaast stonden op het terrein ook nog twee gestolen auto’s. Er zijn vier mannen opgepakt (35, 42, 47 en 65 jaar oud). Ze hadden geen vaste woon- of verblijfplaats.

De verdachten worden vrijdag in de rechtbank van Den Bosch voorgeleid. Het drugslab is ontdekt op het terrein van een hoveniersbedrijf. Bij de politieactie is een arrestatieteam met onder meer een pantservoertuig ingezet.

