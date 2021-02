Zoekactie naar al 27 jaar vermiste Tanja Groen 'in omgeving Eindhoven'

Tanja Groen (foto: politie) vergroot

Binnenkort start een nieuwe zoekactie naar het lichaam van de 18-jarige Tanja Groen. Het doel is een plek in de omgeving van Eindhoven. Maar waar er precies gezocht gaat worden is niet bekendgemaakt. De studente is al 27 jaar vermist

Dat melden diverse media waaronder 1Limburg. Er is vaker gezocht naar Tanja Groen. Vorig jaar nog op een begraafplaats in Maastricht. Er was al bekend dat er een nieuwe zoekactie zou komen maar de plek was nog niet bekendgemaakt.

Op kamers

Tanja Groen kwam oorspronkelijk uit Schagen in Noord-Holland. Ze ging gezondheidswetenschappen studeren in Maastricht. Ze woonde nèt op kamers in Gronsveld toen ze verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993. Groen was die avondje naar een feestje in Maastricht vertrokken en ging op de fiets naar haar kamer.

Daarna heeft niemand ooit nog van haar gehoord.

Botten

In 2014 werden botten gevonden in de bossen van Gronsveld. Maar die bleken niet van haar. Ook is er diverse keren naar haar fiets gezocht, zonder resultaat. Najaar 2019 ontving het cold case team van de politie in Limburg informatie over de plek waar het lichaam van Tanja Groen mogelijk begraven was. Dat leidde naar een graf op de begraafplaats van de Katholieke Kerk Heugem, gelegen aan De Beente in Maastricht. Er kwam een opgraving maar er werd niets verdachts gevonden.

De coldcase wordt ook al een tijdje onderzocht door studenten avan de VU in Amsterdam en in Maastricht. Onder leiding van rechtspsycholoog Peter van Koppen hebben ze 2,5 jaar geleden al een voorstel gedaan voor die bewuste plek bij Eindhoven. Details zijn niet bekend. Vermoedelijk starten OM en politie in het voorjaar met het onderzoek.

