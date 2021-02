PSV-supporters ruimen gelaten de Europa-spandoeken op

Wachten op privacy instellingen... Spandoek van supporters PSV United (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 PSV -fans ruimen gelaten de Europa-spandoeken op

Een klein groepje trouwe PSV-supporters was vrijdag in mineur aan het werk in het Philips Stadion. Ze moesten een spandoek met foto's speciaal voor Europese duels opruimen. "Het was een teleurstellende avond", bromde opperfan Frits Bovers.

Yannick Wezenbeek

Door een doelpunt in de 88e minuut werd PSV uitgeschakeld. Dat terwijl het er lang op leek dat PSV ging stunten door een 2-0 voorsprong tegen Olympiakos.

Frits Bovers, voorzitter van PSV United, was er de day after gelaten onder: ''Na de nederlaag in Athene hield ik eigenlijk al geen rekening meer met een goede afloop. Maar na de eerste helft gisteravond ging ik er toch weer in geloven.''

Liefst met meer supporters

Omdat de Grieken scoorden, ligt PSV uit de Europa League en dat in een seizoen vol teleurstellingen.

Wat er nu met het spandoek gaat gebeuren weet Bovers ook niet. "Misschien voor de voorronde van de Champions League volgend seizoen. Al hoop ik dan natuurlijk dat we weer met supporters in het stadion zitten."

