PSV móet zondag van Ajax winnen: 'We gaan nog vol voor de titel'

Amper 12 uur na de pijnlijke uitschakeling in de Europa League moet de focus bij PSV al weer vol op het volgende duel. Dan komt koploper Ajax namelijk op bezoek. Een wedstrijd die PSV moet winnen om nog enigszins uitzicht te houden op de titel in de Eredivisie.

Om de kater van donderdagavond weg te kunnen spoelen, zijn drie punten heel erg welkom bij PSV en trainer Roger Schmidt. Aan de Duitser de taak om zijn ploeg in twee dagen op te lappen, zowel fysiek als mentaal.

“Het is niet makkelijk om zo snel te herstellen. Maar het wordt al wel iets makkelijker als er een topwedstrijd op je staat te wachten”, gaf Schmidt toe tijdens de persconferentie voorafgaand aan de topper in de Eredivisie.

"Het is nog absoluut mogelijk om kampioen te worden."

De achterstand van PSV op Ajax bedraagt nu 6 punten, maar de Amsterdammers hebben nog een wedstrijd tegoed. Dat het verschil na 23 speelrondes al dusdanig groot is tussen beide ploegen, wijt Schmidt aan het individuele kwaliteitsverschil.

Ajax individueel beter

“We hebben te maken met een concurrent die andere mogelijkheden heeft. Of ze beter zijn? Individueel zeker. Zij hebben zó veel meer budget. Als dat niet zo zou zijn, zou er iets niet kloppen", doelt Schmidt onder meer op de transfer van Ajax-spits Haller, die deze winter voor zo’n 22,5 miljoen euro overkwam.

Schmidt wilde de topper met Ajax nog geen finale noemen. Volgens de Duitser kan dat onmogelijk, aangezien er pas 23 wedstrijden gespeeld zijn. PSV zal de handdoek ongeacht het resultaat van komende zondag nog niet in de ring gooien. “Als we geen kampioenschap pakken - en ik heb niet gezegd dat het onmogelijk is om kampioen te worden - willen we tweede worden. Maar het is nog absoluut mogelijk om kampioen te worden, daar gaan we vol voor."

Strijdplan

PSV zal naar alle waarschijnlijkheid gaan proberen om de Amsterdammers onder druk te zetten en vooral het eigen spel te spelen. Tijdens de eerste ontmoeting op 10 januari in Amsterdam speelde PSV een sterke eerste helft, en amper twee weken geleden voor de beker was het omgedraaid en was juist het tweede bedrijf beter van Eindhovense zijde.

“Die helften hebben we toen in onze eigen stijl gespeeld. Dat zal ook de benadering voor zondag gaan zijn. Natuurlijk zal Ajax ons ook onder druk zetten in bepaalde fases, maar dat moet je ook accepteren. We moeten gedurfd spelen en proberen onder de druk van Ajax uit te spelen.”

