Jongeman uit Zundert met 20.000 euro op zak aangehouden bij controle in Breda

De politie heeft donderdagavond een 18-jarige man uit Zundert aangehouden bij een controle op de Paul Krugerlaan in Breda. Bij die controle vonden agenten 20.000 euro in zijn auto. De bestuurder is aangehouden voor witwassen. Bovendien had de man geen rijbewijs.

De politie onderzocht ook de woning van de man uit Zundert. In het huis vond de politie nog eens 13.000 euro. Verder vond de politie nog eens 3000 euro vals geld en een hoeveelheid drugs, vermoedelijk LSD.

De spullen en de auto van de man zijn in beslag genomen.

