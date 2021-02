Wachten op privacy instellingen... Judith Hendrickx. Volgende Vorige vergroot 1/2 Gevaarlijk kruispunt in Den Bosch zorgt al jaren voor frustratie: 'Dit kan niet de bedoeling zijn'

Het was vrijdagmiddag de zoveelste keer dat een fietser werd aangereden op de kruising van de Zevenhontseweg met de Rompertsebaan in Den Bosch. Een onoverzichtelijke situatie leidt hier jaarlijks tot meerdere ongelukken. Fractievoorzitter Judith Hendrickx van de Bossche Groenen wil actie zien: "Er moet hier iets gebeuren."

Ista van Galen Geschreven door

"Sinds 2014 zijn hier al ongeveer honderd ongelukken gebeurd en drie mensen overleden", vertelt Judith.

Nadat er vrijdag weer een ongeluk gebeurde, zette de fractievoorzitter verontwaardigd op Twitter: "Hoeveel aanrijdingen moeten er nog volgen voordat er een oplossing komt die werkt!" Ze is boos. De gemeente heeft vorige maand namelijk wel een verhoging aangebracht op de weg, maar die werkt niet. "Die is niet hoog. Als je er een knikker op zou leggen, zou die niet wegrollen. Sinds die verhoging zijn er alweer twee mensen aangereden", vertelt het Bossche raadslid.

Het kruispunt tussen de Zevenhontseweg en de Rompertsebaan. vergroot

"Voetgangers snappen niet of ze hier nou voorrang hebben of niet", zegt Judith terwijl ze het beruchte kruispunt probeert over te steken. De Rompertsebaan is een belangrijke, drukke weg in Den Bosch. Dat maakt het kruispunt volgens de fractievoorzitter ook zo gevaarlijk. "Het is de hoofdfietsroute naar de binnenstad. Dagelijks komen hier zo'n zevenduizend fietsers overheen. Automobilisten rijden hier ook nog eens ontzettend hard. Op dit soort drukke punten komen die twee met elkaar in conflict."

Die conflicten ziet Judith vaak met eigen ogen. "Ik fiets hier weleens overheen en zie dan scooters of fietsers die bijna worden aangereden. Dat is voor alle weggebruikers vervelend. Voor buurtbewoners is het verschrikkelijk om mee te maken, maar ook voor de hulpverleners die soms meerdere keren per week moeten uitrukken om slachtoffers van het fietspad af te plukken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn."

Topje van de ijsberg

De fractievoorzitter denkt dat er in werkelijkheid veel meer mensen zijn aangereden dan de geregistreerde honderd. "Dit is het topje van de ijsberg, want niet alle ongelukken worden gemeld." De gemeente Den Bosch kon nog niet reageren op de vraag hoeveel ongelukken op dit kruispunt zijn gebeurd.

Buurtbewoners zijn volgens Judith gefrustreerd, want bij het zoeken naar oplossingen wordt hen niets gevraagd. "We roepen de wethouder op om de buurt erbij te betrekken. Die omwonenden vragen al jaren om aandacht voor de verkeersveiligheid, maar zien steeds dat er maatregelen worden genomen die niet genoeg effect hebben. Dat is ontzettend frustrerend. De buurtbewoners rijden hier natuurlijk vaak en hebben goede ideeën." De bewoners zijn afgelopen maand ook een petitie begonnen om Den Bosch-Noord veiliger te maken. Die is honderden keren ondertekend.

Daarbij gaat het niet alleen om de kruising van de Zevenhontseweg met de Rompertsebaan. In 2019 meldde Omroep Brabant dat de kruising van de Teunislaan met de Klokkenlaan/Rompertsebaan in Den Bosch de gevaarlijkste kruising van Brabant is. In drie jaar tijd werden daar 27 ongelukken geteld."

Politieke partij Bossche Groenen probeert ook al een paar jaar om de wijk veiliger te krijgen. Judith hoopt volgende maand eindelijk met de wethouder te kunnen praten over de verkeersveiligheid.

LEES OOK: Brabant heeft de meeste dodelijke kruispunten en Eindhoven staat ruimschoots bovenaan

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.