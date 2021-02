'De uitbundigheid voelt niet goed', burgemeester Oss worstelt met manifestatie Forum voor Democratie

Het is druk op de Heuvel in Oss. (foto: Ista van Galen) vergroot

Een verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie zaterdag in Oss is bij veel ondernemers in het verkeerde keelgat geschoten. Ze begrijpen niet dat het zo druk mag zijn in het centrum, terwijl zijzelf dicht moeten blijven. Burgemeester Wobine Buijs lijkt ook niet gelukkig de hoeveelheid volk die naar de Heuvel kwam.

De manifestatie van Forum voor Democratie met Thiery Baudet was middenin het centrum zaterdagochtend. Op de grond waren door de organisatie lijnen getrokken en kruizen gezet zodat belangstellenden genoeg afstand zouden houden. Dat gebeurde ook, ook al lijkt het op sommige foto's veel te druk.

Zo'n 150 mensen hoorden het verhaal van Baudet aan waarin hij fel uithaalde naar het huidige coronabeleid. De toeloop zorgde voor frustratie bij veel Osse ondernemers. Ook burgemeester Wobine Buijs laat weten dat de bijeenkomst voor veel 'onrust' heeft gezorgd.

'Voelt niet goed'

In een reactie schrijft ze dat verkiezingsmanifestaties zijn toegestaan en waar mogelijk ook in het centrum. "En toch voelt de uitbundigheid van de manifestatie niet goed in relatie tot onze dagelijkse COVID-werkelijkheid", laat Buijs weten die benadrukt dat er ook op de coronaregels is gehandhaafd.

Op de grond stonden lijnen en kruizen. (foto: Ista van Galen) vergroot

Ze geeft aan dat het 'bizar' is dat ze niet aan de slag kan met een pilot van ondernemers in de binnenstad, maar tegelijkertijd wel een verkiezingsmanifestatie moet toestaan op de Heuvel.

'Dikke middelvinger'

"Ik krijg het niet gerijmd met de huidige maatregelen en het voelt als een dikke middelvinger naar de ondernemers", zegt Wouter Weeberg van het centrummanagement. Hij is verbaasd en teleurgesteld dat er zoveel mensen mogen zijn in het centrum van Oss.

"Het is gewoon een klein evenement en als dat dan op anderhalve meter met lijnen en kruizen toch mag, waarom mogen horecazaken dan niet de terrassen buiten hebben staan op voldoende afstand?", vraagt Weeberg zich hardop af. Voor zijn gevoel wordt er met twee maten gemeten en niemand kan uitleggen waarom.

Ongeschikte locatie

Dat er verkiezingsbijeenkomsten zijn, snapt Nick Vink van H32 aan de Heuvel wel, dat is ook niet zijn probleem. "Alleen waarom hier? We zijn een grote stad, we hebben parken, grote parkeerplaatsen en andere plekken waar je dit kan organiseren zodat het beter beheersbaar is."

De bijeenkomst van Forum is juist op het plein waar de meeste horeca zit volgens Vink. "Ze trappen echt op je ziel, ik krijg er een brok van in mijn keel als je dit zo ziet." Hij snapt niet dat de gemeente de locatie goedgekeurd heeft, terwijl juist de horeca geen perspectief krijgt en zo zwaar lijdt onder de lockdown.

Er moest afstand bewaard worden. (foto: Ista van Galen) vergroot

