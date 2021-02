Coronabestrijders van het eerste uur zijn somber: 'Ik wil normaal leven, maar ook normaal werken'

Op afstand blikken de Tilburgse coronabestrijders terug op een jaar corona (Foto:Omroep Brabant) vergroot

Precies een jaar nadat in het Tilburgse ziekenhuis de eerste coronapatiënt van Nederland opgenomen werd, kwamen enkele hoofdrolspelers samen om nog eens terug te blikken in het Tilburgse Elisabeth-TweeStedenziekenhuis. Burgemeester Weterings, ziekenhuisbaas Berden en artsen en verpleegkundigen zijn het allemaal met elkaar eens. Na een jaar zijn ze er stuk voor stuk klaar mee. Maar soepeler met de regels omgaan zit er in hun ogen nog niet in.

Joris Rijnen heeft het hele jaar op de corona-afdeling van het ETZ gewerkt. "Dat is zwaar. Ik heb de zorg voor vier patiënten en dat is intensief werken. Ik heb ook behoefte aan een terrasje pakken, maar ik weet dat dat alleen kan als we nu nog blijven opletten. Ik hoor die luide roep om versoepelingen ook. Ik kan dan alleen maar denken: o nee daar gaan we weer. Ik wil niet alleen normaal leven. Ik wil ook normaal werken."

Viroloog Murk vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn om nu te juichen (Foto:Omroep Brabant). vergroot

Viroloog Murk, die ook aanwezig was, is er niet gerust op. "Hoeveel Nederlanders zullen rond de zomer niet gevaccineerd zijn?", vraagt hij zich af. "Hoe gevaarlijk zijn de nieuwe mutaties van het virus? Het zijn onzekerheden waardoor we uit voorzorg rekening moeten houden met het virus, dat in het najaar opnieuw opspeelt."

Verpleegkundige Joris ziet dat er nu steeds meer jongeren erg ziek worden door corona (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Wat verpleegkundige Joris ook aan het denken zet, is de leeftijd van de coronapatiënten. "In de eerste golf zag ik vooral ouderen en bejaarden. Nu liggen er echt veel mensen tussen de 30 en 50 jaar wekenlang in het ziekenhuis. Die staan midden in het leven. Die zijn echt niet zomaar weer de oude als ze uit het ziekenhuis komen, als ze ooit weer de oude worden. Ze kunnen echt niks meer als ze hier liggen. Dat maakt wel indruk."

Ziekenhuisbaas Bart Berden is ook klaar met corona maar weet dat versoepelen niet kan (Foto:Omroep Brabant). vergroot

Ook ziekenhuisbaas Bart Berden wil geen voorspellingen doen over de toekomst, behalve dat er een derde golf komt. "Het is alleen de vraag hoe groot die wordt. Het is zaak om die zo klein mogelijk te houden, om de impact op ziekenhuizen maar ook op de volksgezondheid zo klein mogelijk te houden. Want vergeet niet; er zijn ook nog andere patiënten dan coronapatiënten. Die laatsten hebben te lijden onder de vele coronazieken."

Burgemeester Weterings hoopte het virus destijds met een week sociale onthouding te verslaan (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Burgemeester Weterings weet nog goed dat hij een jaar geleden dacht dat het virus misschien binnen de grenzen van Brabant zou blijven. "Een week sociale onthouding dat moet toch lukken", zei hij toen tijdens een persconferentie.

"Inmiddels weten we allemaal beter. Ik doe dus ook geen voorspellingen meer. Ik heb het ook helemaal gehad met alle regels, maar ik weet dat we niet anders kunnen dan voorzichtig zijn. Ik hoop over een jaar niet opnieuw terug te denken aan een onvergetelijk coronajaar."

