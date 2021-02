Steun voor brandweerman die zijn eigen kinderen redde uit hun brandende woning

Een crowdfunding voor een heldhaftige vader heeft binnen een dag al bijna 3000 euro opgeleverd. Vrijdag brak er brand uit op de zolder van de man. Hij hoorde zijn kinderen en het knetterende vuur door de babyfoon. Hij haalde zijn drie kinderen uit bed en raakte zelf gewond aan een been door een sprong naar een lagere verdieping.

De brand ontstond waarschijnlijk door een houtkachel. De hete pijp zou de brand op zolder veroorzaakt hebben. De vader is zelf brandweerman en herkende het geluid dat vuur maakt en kwam meteen in actie.

Doel 10.000 euro

De man en zijn kinderen konden buiten op veilige afstand toezien hoe het vuur zijn woning verwoestte. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Inmiddels is er een crowdfunding opgestart met als doel 10.000 euro in te zamelen. Bijna eenderde van dat bedrag is dus na een dag al binnen,