Net gekochte auto crasht en slaat over de kop in Den Bosch, cilinder lachgas ontdekt

De auto crashte sloeg over de kop in Den Bosch (foto: Bart Meesters). Auto crasht en slaat over de kop in Den Bosch, lachgas gevonden

Een auto is zaterdagnacht gecrasht en over de kop geslagen op de Burgemeester Godschalxstraat in Den Bosch. Dit gebeurde rond halftwee, toen agenten de bestuurder wilden laten stoppen.

De automobilist was de agenten opgevallen vanwege zijn rijstijl.

Verdovende middelen

Voordat de agenten de bestuurder konden laten stoppen, raakte de auto echter in de berm. De auto raakte daar een aantal betonblokken en sloeg over de kop. In de auto zaten drie mensen. Agenten hielpen hen om uit de auto te komen. Ze bleken niet gewond te zijn.

In de auto vonden agenten een cilinder lachgas en een van de drie mannen bleek verdovende middelen bij zich te hebben. Die verdovende middelen zijn evenals het lachgas door de politie in beslag genomen. Daarnaast kregen de drie mannen een proces-verbaal vanwege het negeren van de avondklok.

Net gekocht

De bestuurder had zijn Volvo V40, die nu total loss is, net zaterdag gekocht.

