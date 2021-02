Coronanieuws: 719 nieuwe besmettingen in Brabant, 4729 in Nederland

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Brabant telt sinds zaterdag 729 nieuwe besmettingen.

In de Brabantse ziekenhuizen waren zondagochtend 287 coronapatiënten opgenomen, zeventien meer dan zaterdag.

De voorbije 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes corona patiënten overleden het afgelopen etmaal.

'De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen, denkt dat het coronavirus is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken.'

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

15.20 - 719 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds zaterdag 719 nieuwe besmettingen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. In heel Nederland kwam het aantal besmettingen uit op 4729, dat is meer dan gemiddeld. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4605 positieve coronatesten per dag.

Zaterdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 4966 nieuwe coronabesmettingen gemeld.



Wachten op privacy instellingen...

15.12 - ME ontruimt Museumplein Amsterdam

De Mobiele Eenheid gaat het Museumplein in Amsterdam ontruimen. Dat gebeurt nadat de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester een demonstratie op het plein heeft ontbonden. Volgens de gemeente negeert de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie en treedt de ME nu op om het plein te ontruimen.

12.38 - Ombudsman ziet meer 'coronagerelateerde vragen'

De Nationale Ombudsman heeft het aantal vragen over zaken die te maken hebben met het coronavirus de afgelopen tijd zien toenemen. Zo'n 2500 tot drieduizend mensen hebben zich gemeld met 'coronagerelateerde' vragen, meldde ombudsman Reinier van Zutphen zondag in het tv-programma Buitenhof. Dit is tien procent van alle dingen waar de ombudsman zich mee bezighoudt.

Wachten op privacy instellingen...

11.06 - Vier aanhoudingen bij ontruiming park Breda

Vier mannen zijn zaterdagavond aangehouden in het Valkenbergpark in Breda. Daar waren heel veel mensen samengekomen en zij hielden zich volgens de politie niet aan de coronavoorschriften. Om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen, riepen agenten op het park te verlaten. De vier mannen weigerden. Een 19-jarige Bredanaar is gearresteerd voor opruiing. Een 49-jarige man zonder vaste woonplaats bekogelde de agenten met glas, een 43-jarige Bredanaar gooide een fiets naar de agenten en een 24-jarige man werd aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde.

11.04 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren zondagochtend 287 coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er zeventien meer dan zaterdag, maakte het ROAZ (het Regionaal Overleg Acute Zorg) zondagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur werden 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Zeven coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal uit de Brabantse ziekenhuizen ontslagen, een werd er overgeplaatst en zes coronapatiënten overleden in de voorbije 24 uur.

00.22 - Toezichthouder VS laat Janssen-vaccin toe voor gebruik

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Het middel kan nu snel worden ingezet om mensen in te enten. Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief. Janssen kan direct vier miljoen doses leveren aan de VS, en binnenkort nog miljoenen meer.

23.14 - Helft FVD-kiezers denkt dat coronavirus complot is

De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen, denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. Zo'n 51 procent denkt dat corona een biologisch wapen is dat in een laboratorium is gefabriceerd. Dat komt naar voren uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. Deze opvattingen wijken behoorlijk af van die van de gemiddelde Nederlander en van stemmers op andere partijen.

Thierry Baudet (foto: ANP) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.