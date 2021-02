Coronanieuws: 'Helft kiezers Forum voor Democratie denkt dat coronavirus complot is'

Thierry Baudet (foto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

'De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen, denkt dat het coronavirus is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken.'

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

00.22 - Toezichthouder VS laat Janssen-vaccin toe voor gebruik

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Het middel kan nu snel worden ingezet om mensen in te enten. Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief. Janssen kan direct vier miljoen doses leveren aan de VS, en binnenkort nog miljoenen meer.

23.14 - Helft FVD-kiezers denkt dat coronavirus complot is

De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen, denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. Zo'n 51 procent denkt dat corona een biologisch wapen is dat in een laboratorium is gefabriceerd. Dat komt naar voren uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. Deze opvattingen wijken behoorlijk af van die van de gemiddelde Nederlander en van stemmers op andere partijen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.