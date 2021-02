Vrouw (20) aangehouden voor ontvoering in Breda

Er lag een groot mes in de auto (foto: politie). vergroot

Voor de ontvoering vrijdag van een man in Breda heeft de politie zaterdag een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw van twintig uit Breda. Wat haar precieze rol is in de zaak is niet bekendgemaakt.

Sandra Kagie Geschreven door

De vrouw zit vast en wordt verhoord. Snel na de ontvoering werden vrijdagnacht al drie mannen aangehouden. Zij zaten toen ze werden aangehouden met het slachtoffer in een auto. Ook zij zitten nog vast, laat de politie zondagochtend weten.

Avondklokcontrole redding

Boa's wilden de auto met daarin de vier mannen aan de Bouvignedreef controleren vanwege overtreding van de avondklok. De mannen in de auto gedroegen zich echter verdacht en leken onder invloed van drugs te zijn. Reden voor de boa's om de politie te bellen. Die legden de link met een ontvoering waarvan ze even eerder een melding kregen.

Het slachtoffer raakte niet gewond. In de auto vond de politie een groot mes. De eerder aangehouden verdachten zijn drie mannen van begin twintig uit Spijkenisse, Rijen en Rotterdam. Waarom het slachtoffer werd ontvoerd, is nog niet duidelijk. Dit wordt onderzocht.

LEES OOK: Man gered van ontvoering dankzij avondklokcontrole

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.