Gezin is alles kwijt na zolderbrand, maar kinderen dankzij vader veilig: 'Papa, jij bent mijn held'

Het gaat naar omstandigheden goed met het gezin waarvan vrijdagavond het huis afbrandde in Haaren, maar de schrik zit er goed in. Dat vertelt bekende van de familie Sjef Brekelmans. Hij is een crowdfundingsactie voor hen gestart. "Het is echt een rollercoaster waar ze in zitten. Er is nog één vertrek in orde, voor de rest is alles van het huis verloren. Dat is natuurlijk heel emotioneel voor de familie."

Dorpsgenoot Sjef probeert een zo hoog mogelijk geldbedrag voor de familie bij elkaar te krijgen. "De nood is hoog, ze zijn echt alles kwijt”, aldus Sjef. “Een van de kindjes vroeg om sokjes aan mama. En dan moet ze zeggen dat ze die nu niet heeft. Dat is heel erg emotioneel.”

De kinderen zijn volgens Sjef behoorlijk onder indruk van het geheel. “Een van de kinderen heeft tegen haar papa gezegd: “'Papa, jij bent mijn held, want je hebt mij gered.' Dat zijn van die kleine dingen die je hoort die dan binnenkomen.”

Kinderen zonder knuffels

"Het ene moment liggen ze nog in bed en het volgende moment zaten ze hier op de bank in hun pyjama, zonder knuffels", vertelt een buurvrouw. "We helpen ze met spullen, zoals tandenborstels. Ze hebben letterlijk niets meer. Dat is nogal wat", aldus de buurvrouw.

Ze is blij met de hulpacties die op gang zijn gekomen. Naast de crowdfundingsactie is ook iemand spullen aan het inzamelen voor de familie. "Haaren is klein dorp en iedereen kent de familie wel. Dus veel mensen doneren iets of helpen mee", aldus de buurvrouw.

Knetterend vuur

Vrijdag brak er brand uit op de zolder van het huis. De vader van het gezin hoorde zijn drie kinderen en het knetterende vuur door de babyfoon. Hij haalde zijn kinderen uit bed en raakte zelf gewond aan een been door een sprong naar een lagere verdieping.

De brand ontstond waarschijnlijk door een houtkachel. De hete pijp zou de brand op zolder veroorzaakt hebben. De vader is zelf brandweerman en herkende het geluid dat vuur maakt en kwam meteen in actie.

Crowdfunding

De teller van de crowdfunding staat zondag al op bijna 8000 euro. “Het is een klein dorp en dus kent iedereen elkaar”, vertelt Sjef. Het doel van de actie is 10.000 euro. “Maar misschien wordt het wel meer. Het geld gaat gewoon naar de familie, want dat kunnen ze nu heel goed gebruiken.”

