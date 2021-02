Zestien mannen aangehouden voor illegaal gokken in oud horecapand

De Leenderweg in Eindhoven (foto: Google Streetview). vergroot

De politie heeft zaterdagavond iets na halfelf in Eindhoven zestien mannen aangehouden voor illegaal gokken. Dit gebeurde in een voormalige horecagelegenheid aan de Leenderweg. In het pand vond de politie een groot bedrag aan contant geld.

Sandra Kagie Geschreven door

Hoeveel precies, wordt in het belang van het onderzoek niet bekendgemaakt. Het gaat om verschillende grote bedragen, zo laat de politie zondagochtend weten.

Lopend onderzoek

De aangehouden mannen worden verdacht van illegaal gokken. De politie kwam hen op het spoor in een lopend onderzoek. De verdachten komen bijna allemaal uit Nederland en Duitsland.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.