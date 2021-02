Inval om illegaal gokken verbaast buurtbewoners niet: 'Mensen liepen in en uit met tassen'

Wachten op privacy instellingen... Het pand waar de politie de zestien verdachten aanhield (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zestien mannen werden aangehouden aan de Leenderweg in Eindhoven

"Een voor een werden de verdachten naar buiten geleid. Om vervolgens te worden gefouilleerd en in busjes te worden afgevoerd. Er zat steeds een paar minuten tussen en dan kwam de volgende naar buiten. Er leek geen eind aan te komen." Dat vertelt een buurtbewoner over de actie aan de Leenderweg in Eindhoven zaterdagavond waarbij de politie zestien mannen in een oud horecapand oppakte voor illegaal gokken.

De inval verbaast hem en andere buurtbewoners niet. Het pand waar een kroeg zit, is momenteel dicht vanwege corona, maar ze zagen er geregeld mensen in en uit lopen met tassen. Ook stonden er vaak dure auto’s voor de deur met Duitse kentekens.

Nu zit in het pand Ruby's Disco Bar. Eerder zat er stripbar After Dark en daarna shishalounge Down Town. En ook in die tijd was het volgens de buurtbewoners geregeld onrustig rond het pand. Zo veroorzaakte een handgranaat in augustus 2018 een explosie bij de shishalounge. Inderdaad hetzelfde pand, zo bevestigt een woordvoerder van de politie zondag.

De politie was zaterdagavond met heel wat mensen op de been. "Een arrestatieteam is naar binnen gegaan", zegt een woordvoerder. Hoeveel agenten bij de actie betrokken waren wil ze niet zeggen. Wat de buurtbewoners vooral opviel was de kleine graafmachine waarmee de politie op de proppen kwam om de deur te forceren.

Wat zich precies binnen in het pand afspeelde, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. Om dezelfde reden maakt ze ook niet bekend hoeveel geld er zaterdagavond in het pand is gevonden. Wel geeft de woordvoerder aan dat het gaat om meerdere grote bedragen.

Van de zestien aangehouden verdachten, allemaal mannen in leeftijd variërend van veertig tot zestig jaar, zitten er zondag nog drie vast. Dertien mannen zijn dus weer op vrije voeten. "Ze zijn nog wel verdachten in de zaak", geeft de politie aan. Eén van de vrijgelaten mannen kwam zondagmiddag zijn auto ophalen die nog aan de Leenderweg stond.

Tegen onze verslaggever vertelt hij dat ze helemaal niet bezig waren met illegale gokpraktijken. "We waren thee aan het drinken toen de politie met getrokken wapens binnenviel", zegt hij. "Ze zijn kierewiet. Laat ze boeven gaan vangen."

Om te beoordelen wat voor activiteiten zich afspeelden in het pand aan de Leenderweg riep de politie zaterdagavond de hulp in van de Kansspelautoriteit. Een inspecteur van de autoriteit kwam vervolgens naar Eindhoven. Wat hij aantrof maakt de autoriteit zondag niet bekend.

"Bij een vermoeden van illegaal gokken worden we wel vaker door de politie gevraagd ondersteuning te geven", zegt een woordvoerder en daar laat hij het bij.

