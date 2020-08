Dagelijks illegale pokertoernooien in Brabant: ‘Echt een underground scene'

Foto: archief vergroot

Wie wil kan in Brabant dagelijks aanschuiven bij een illegaal pokertoernooi. Er gaan duizenden euro's om in deze, vaak professioneel opgezette toernooien en veel gemeenten gedogen het. Dat blijkt uit gesprekken die Omroep Brabant had met twee pokeraars met veel ervaring. “Het probleem bij homegames is: je weet nooit wie er binnen kan komen.”

Onlangs was het nog raak in Oosterhout: de politie rolde een illegaal pokertoernooi op en nam grote sommen geld en drugs in beslag. Vorige week ontdekte ze een pokerruimte in Eindhoven. Hoe groot is de wereld van het illegaal pokeren precies, en hoe zien dit soort avonden er uit?

Door de coronacrisis staat het op een iets lager pitje, maar de omvang van het illegale pokercircuit is groter dan je zou denken als je de politieberichten leest. Als je de juiste mensen kent, kun je dagelijks illegaal pokeren. Bij thuistoernooien is vaak zelfs een betaalde, professionele croupier en er wordt gespeeld om duizenden euro's.

De volledige namen van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend.

‘Bepaald slag volk’

Paul bezoekt al zo’n tien jaar illegale pokertoernooien. Meestal in zaaltjes achter een café, soms ook bij mensen thuis of in een bedrijfshal op een industrieterrein. “Mijn ervaring op de avonden die ik bezoek is: er gebeurt niks fouts. Niets gevaarlijks, niets ongezelligs. Dat komt omdat pokerspelers zich meestal rustig houden en geen gedoe willen. Het is een soort omerta: je hebt een gezamenlijke hobby, en je houdt je mond dicht.” Want pokeren buiten het casino blijft illegaal.

Dat Paul liever in een café speelt dan ergens thuis, heeft deels te maken met veiligheid. “Het probleem bij homegames is: je weet nooit wie er binnen kan komen. Ik heb er geen belang bij om aan een tafel te gaan zitten waar iedereen 10.000 euro voor z’n neus heeft liggen, dat is vragen om problemen. Hoe komen ze aan dat geld? Niemand die het vraagt natuurlijk. Maar er zit daar een bepaald slag volk, dat zijn jongens waar je eigenlijk niet bij wil horen.”

Professioneel

Ook Dimitri was lange tijd een vaste klant op illegale pokertoernooien. Hij bedacht zich vooraf goed waar hij wel en niet heen ging. “Het is echt een underground scene, je moet mensen via via kennen om uitgenodigd te worden. Ik zou mezelf omschrijven als een normale jongen. Als ik naar een homegame ga dan kijk ik wie er komen, ken ik die mensen? Als het een game is waar wapens en drugs aanwezig zijn, dan speel ik er sowieso niet. Ik heb nog nooit iets vervelends meegemaakt.”

Dimitri noemt verder de professionaliteit van de homegames. “Hier in de omgeving heb je er een paar, dat zijn een soort thuiscasino’s. Zonder teveel details te geven: Je pokert aan een echte, goed gestoffeerde tafel. Dezelfde kwaliteit als in het casino.”

Hoeveel mensen komen naar zo’n avond? “30 man is normaal, maar 100, 150 mensen kan ook. Je speelt voor een paar tientjes tot duizenden euro’s. De organisator krijgt een percentage, die kan misschien wel duizenden euro’s per maand verdienen.”

Sommige gemeenten minder streng

De politie gedoogt de toernooien vaak. Al bestaan er wel verschillen tussen de Brabantse gemeenten. Paul: “Sommige zijn streng, andere veel minder streng. Eén stad is een tijd heel streng geweest maar nu worden er weer volop toernooien georganiseerd. Welke gemeente doet er niet toe, ik wil ook geen slapende honden wakker maken.”

Zelf was hij één keer bij een politie-inval aanwezig: “Ik was een paar jaar geleden aan het pokeren in een kroeg in Helmond. Maar die eigenaar werd verdacht van belastingfraude en toevallig kwamen ze binnen op het moment dat we aan het pokeren waren. Dat hielp niet.”

Het feit dat Holland Casino weinig pokertoernooien organiseert draagt volgens beide sprekers ook bij aan het succes van het illegale circuit. Dimitri: “Pokeren is bij Holland Casino het enige spel waar je niet tegen het huis, maar tegen anderen speelt. Het casino pakt een klein deel commissie, maar het is financieel veel minder interessant dan bijvoorbeeld roulette.”

Paul hoopt dat het casino snel met hun beloofde pokerwebsite online komt. “Dat zou binnen een jaar moeten gebeuren zeiden ze.” Want ook voor online pokeren geldt: het wordt gedoogd, maar is nog steeds illegaal.