Man met hakbijl bedreigt mensen in Breda

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 55-jarige man heeft zaterdagavond mensen in de buurt Kesteren in Breda bedreigd met een hakbijl. Hij is vastgezet.

De mensen die door de man werden bedreigd, slaagden erin de bijl van de man af te pakken.

Vlucht

Daarna vluchtte de man een huis in en belden de bedreigde mensen de politie. Agenten hebben de man aangehouden en vastgezet. De hakbijl is in beslag genomen.

Waarom de man de mensen bedreigde, is niet bekendgemaakt.

