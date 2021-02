Madeleine van Toorenburg weet nog niet wat ze gaat doen na de verkiezingen

Wachten op privacy instellingen... Madeleine van Toorenburg ervaart dat politici steeds gemakkelijker uitgescholden worden (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Madeleine van Toorenburg verlaat de politiek en weet nog niet wat ze nu gaat doen

Na 14 jaar verlaat Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) uit Rosmalen Den Haag. Maar wat ze na de verkiezingen gaat doen, weet ze nog niet. "Ik heb commerciële aanbiedingen gekregen, maar ik twijfel", vertelt ze zondag in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. "Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik wil iets doen met alle ervaring die heb opgebouwd als gevangenisdirecteur Kamerlid. Maar ik heb dé baan nog niet gevonden."

De Rosmalense is gepromoveerd in de rechten en was directeur van een jeugdgevangenis toen ze de stap naar Den Haag maakte. Ze heeft zich in die jaren hard gemaakt voor de rechten en omstandigheden van slachtoffers van misdrijven. Zo is er het spreekrecht gekomen en heeft ze zich hard gemaakt voor schadevergoedingen.

Bijna minister van Justitie en Veiligheid

"Ik ben gepolst voor de ministerspost Justitie en Veiligheid. Maar ik heb vijf jaar tegen deze afdeling in lopen beuken omdat er zaken niet goed gingen. Dat leek me geen handige combinatie. Grapperhaus is een geschiktere kandidaat om aan dit ministerie leiding te geven."

Madeleine heeft al eerder aangegeven dat ze het tijd vindt voor nieuwe en jonge mensen in Den Haag. "Er is genoeg jong talent, ook uit Brabant. Het zou zonde zijn als deze talenten niet doorstromen omdat er een stevige leemlaag boven zit die niet verdwijnt."

Harde wereld

In de 14 jaar dat Madeleine heeft gewerkt als Kamerlid, vindt ze dat de wereld wel harder is geworden. "Ik word vaker uitgescholden als ik naar de trein loop of thuis gebeld met teksten 'je moet dood'. Soms schakel ik de veiligheidsdiensten in soms niet", zegt ze daarover.

Maar ondanks de bedreigingen is Van Toorenburg niet bang aangelegd. "Als voormalig gevangenisdirecteur heb ik genoeg ervaring opgedaan met dreigementen. Mijn idee is dat als je de ander met respect en menselijkheid behandelt het wel goed komt."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.