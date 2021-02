Mona verloor haar telefoon in de gracht en schakelde een duikschool in om hem te redden

Mona met duiker Jesse die haar mobieltje vond in de gracht van Breda (foto: DiveSenses). vergroot

De Duitse studente Mona zat vrijdag op een steiger te genieten van de zon in Breda. Toen ze plaatsmaakte voor een vriendin, viel haar mobieltje precies tussen twee planken in het water. Met succes schakelde de studente de plaatselijke duikschool in die zaterdag een zoektocht startte naar de telefoon in de Bredase gracht.

"Wij krijgen wel vaker gekke verzoeken", vertelt sportduiker Jesse Zuidmeer (25) van duikschool DiveSenses. "Er valt van alles in het water. Horloges, trouwringen en mobieltjes. Mona had ons gemaild of wij wilden zoeken. Ik ben samen met een duikmaat gaan zoeken. Mona zat op dezelfde steiger waar haar mobiel verdwenen was en gaf ons aanwijzingen."

Het mobieltje is niet recht naar beneden gezakt. "Er staat daar een kleine stroming waardoor het nog anderhalf uur geduurd heeft voordat wij beet hadden. Het water is ook erg troebel dus alles moet op de tast", vertelt Jesse. "Ik heb heel wat bierflesjes in mijn handen gehad, geen andere gekke dingen. Het mobieltje lag uiteindelijk wat verder van de steiger vandaan."

Of het mobieltje nog werkt weet Jesse niet. "Na twee dagen was de accu leeg. En hoewel telefoons tegenwoordig beter tegen water kunnen weet ik niet hoe dat is na twee dagen. Mona was hoe dan ook blij dat ze haar mobiel weer terug had."

