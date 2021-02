Woedende PSV-fans wachten Ajax-spits Dusan Tadic op

Ajax-aanvaller Dusan Tadic is zondag na de topper tegen PSV (1-1) onder begeleiding naar de Amsterdamse spelersbus gesneld. Woedende aanhangers van PSV stonden de Servische spits buiten op te wachten.

Er was de nodige politie op de been om de tientallen supporters in de gaten te houden. De fans, vanwege het coronavirus nog niet welkom in het stadion, waren boos op Tadic omdat hij PSV-aanvoerder Denzel Dumfries beledigd zou hebben. Dumfries probeerde Tadic uit zijn concentratie te halen toen hij in blessuretijd een strafschop mocht nemen. Die penalty leverde de 1-1 op.