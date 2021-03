Woedende PSV-fans wachten Dusan Tadic op, Ajax doet aangifte

Ajax heeft besloten aangifte te doen van een poging tot mishandeling van één of meerdere Ajacieden, zondag in Eindhoven na afloop van de wedstrijd tegen PSV (1-1). Dat heeft de Amsterdamse club zondagavond bevestigd na berichtgeving bij de NOS. Er zijn twee mensen aangehouden.

Rel tussen aanvoerders

Er was de nodige politie op de been om de tientallen supporters in de gaten te houden. De fans, vanwege het coronavirus nog niet welkom in het stadion, waren boos op Tadic omdat hij PSV-aanvoerder Denzel Dumfries beledigd zou hebben. Dumfries had daarvoor geprobeerd Tadic uit zijn concentratie te halen toen de Ajacied in blessuretijd een strafschop mocht nemen. Die penalty leverde de 1-1 op.