10.000 euro opgehaald voor gezin in Haaren na zolderbrand: 'Daar ben ik trots op'

Het huis liep enorme schade op (Foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

De crowdfundingsactie voor de familie Van Kollenburg in Haaren is geslaagd. Het bedrag van 10.000 euro voor het door brand getroffen gezin werd binnen een mum van tijd binnengehaald. ‘En daar ben ik keiblij mee.’

Een absoluut worst case scenario. Zo omschrijft een collega van Richard van Kollenburg, nota bene ook brandweerman, de ellende van vrijdagavond. Op de zolder van het huis aan de Kerkstraat brak ‘s avonds een zolderbrand uit. Van Kollenburg hoorde het vuur knetteren via de babyfoon, die was aangesprongen toen een van zijn kinderen geluid maakte. “Dit wil je nooit meemaken, zeker niet bij een collega”, aldus de brandweerman die anoniem wil blijven. “Het was heftig.”

Van Kollenberg wist zijn drie kinderen in veiligheid te brengen en raakte zelf gewond na een sprong vanuit het trapgat van de zolder.

Trots

“Ik ben trots op de mensen in Haaren en omstreken. Het is heel mooi dat we dit geld bij elkaar hebben gebracht. Ik zag ook dat directe en indirecte (brandweercollega’s) gedoneerd hebben. Ik hoop dat de familie hieruit kracht en hoop kan putten.”

Ook Sjef Brekelmans, die de crowdfunding opzette, reageert verheugd. “Daar ben ik keiblij mee, want als er iets ellendig is, is het wel zo’n brand. Het idee om geld in te zamelen kwam in een vlaag voorbij en ik had de snelheid totaal niet verwacht. Ja, ik ben trots en blij dat ik het gedaan heb.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.