Marian moet stoppen met haar Tupperwareparty's: 'Klanten snappen het niet'

Marian Verschuren uit Eindhoven moet stoppen met haar Tupperwareparty's (privéfoto). vergroot

Tupperware stopt met de verkoop in Nederland en dat nieuws kwam als een totale verrassing voor de Nederlandse Tupperwareverkopers. Maandag is de allerlaatste dag dat er bestellingen kunnen worden geplaatst, dus Marian Verschuren uit Eindhoven heeft het nog nooit zó druk gehad.

Janneke Bosch Geschreven door

“Ik heb vannacht tot drie uur bestellingen in zitten voeren”, vertelt ze in het radioprogramma WAKKER! bij Omroep Brabant. “Aan het einde van de dag moet alles doorgestuurd zijn.” Want wie dacht dat Tupperware zijn beste tijd wel had gehad, heeft het mis.

"Ik krijg zóveel berichtjes, onvoorstelbaar."

Marian heeft een trouwe schare Tupperwarefans aan zich weten te binden, zo blijkt. “Klanten snappen niet dat het stopt. Ik krijg ontzettend veel berichtjes, onvoorstelbaar. Maar ook heel veel leuke dingen. Cadeautjes, chocolaatjes, bosjes bloemen die voor de deur worden gelegd.”

Tupperware is al zestig jaar in Nederland verkrijgbaar en al 28 jaar daarvan brengt Marian de plastic bakjes aan de man. Via de welbekende Tupperwareparty’s. Een oubollig concept zou je denken, maar de Tupperwareparty is met zijn tijd meegegaan, vertelt ze. “De laatste tijd organiseerde ik steeds vaker bijvoorbeeld een kookworkshop. Maar het concept van de party is altijd blijven bestaan.”

"We deden een Tupperwareparty via Zoom met de telefoon in de hand."

Tot nu dan. In Nederland wordt de stekker eruit getrokken. Marian begrijpt er niets van. Met corona heeft het volgens haar niets te maken. “Het ging juist supergoed. Digitaal werden we steeds sterker. Deden we een party via Zoom met de telefoon in de hand. We werden steeds creatiever. Tot we vrijdagmiddag om twaalf uur ineens het bericht kregen dat in Amerika is besloten dat Nederland van de kaart gehaald wordt.”

Waarom precies, dat zal een raadsel blijven. “Dit is een Amerikaans systeem. We zijn maar pionnetjes. Als ze zien dat er ergens te weinig omzet is of wat dan ook, dan halen ze gewoon dat schakeltje ertussenuit.”

