Problemen van nu oplossen met de verbeeldingskracht van Vincent van Gogh

Het Van Gogh Nationaal Park wordt het eerste nationaal park ‘nieuwe stijl’. “Vincent van Gogh had verbeeldingskracht. Die willen we vertalen naar alle uitdagingen waar we nu voor staan: klimaatverandering en energietransitie bijvoorbeeld. Die willen we aanpakken met hedendaagse oplossingen." Aan het woord is Anneke Boezeman, die twee jaar als kwartiermaker aan het natuurgebied heeft gewerkt.

Het 120.000 hectare grote Van Gogh Nationaal Park strekt zich uit over alle gebieden waar Vincent van Gogh, de beroemdste inwoner van Brabant, zijn voetstappen zette. Dus van zijn geboortegrond in Zundert, via Etten-Leur, Breda, Tilburg naar Eindhoven, Helmond en Nuenen, waar hij een van zijn beroemdste werken maakte: De Aardappeleters.

Bij het Van Gogh Nationaal Park gaan onder meer de volgende gebieden horen:

De Loonse en Drunense Duinen,

De Dommelvallei,

Nationaal Landschap Het Groene Woud met Kampina, De Geelders en De Mortelen.

“Van Gogh schilderde echte mensen die zaten te wroeten in de grond."

Vincent van Gogh is natuurlijk een prachtige naam om aan een gebied te hangen, maar het is geen goedkope marketingtruc, bezweert directeur van het park Frank van den Eijnden. Hij werkt al jaren aan de erfenis van Van Gogh in Brabant. Voor hem is Van Goghs band met de natuur nog altijd inspirerend.

“Van Gogh schilderde echte mensen die zaten te wroeten in de grond. Hij was een enorme natuurliefhebber, ook vanuit zijn geloof. Zijn vader was dominee en op zondag gingen ze met de familie wandelen in de natuur. Zijn idee was: hoe dichter je bij de natuur zit, hoe dichter je bij God komt. Van Gogh ontdekte dat mensen die in de stad leefden helemaal niet dicht bij de natuur stonden, dan moest je bij de boeren zijn.”

In Brabant zijn veertig locaties waarin je het erfgoed van Van Gogh kunt beleven. (beeld: Van Gogh Nationaal Park) vergroot

Het Van Gogh Nationaal Park is een samenwerkingsverband van gemeentes, provincie, natuurorganisaties maar ook de boerenorganisatie ZLTO. Het moet ervoor zorgen dat iedereen, geïnspireerd door de wereldberoemde schilder, creatief en duurzaam aan de slag gaat om de regio mooier te maken.

“Met zijn 120.000 hectare moet het niet alleen een natuurgebied zijn, maar het moet ook goed zijn voor ondernemers en inwoners”, legt Anneke Boezeman uit.

Als voorbeeld noemt ze het Van Gogh-Roosegaarde fietspad, tussen Eindhoven en Nuenen: het fietspad dat in de schemering oplicht als De Sterrennacht, een van Van Goghs beroemdste werken. Van den Eijnde vindt het Tilburgse Spoorpark een mooi voorbeeld van hoe het moet: een stadspark dat samen met de inwoners is ontwikkeld en dat zorgt voor meer groen in de stad.

"Als het lukt, hebben we over tien jaar een geweldig gebied.”

Volgens Boezeman zorgt Van Gogh Nationaal Park ervoor dat een kwart van Brabant wil samenwerken aan groene ontwikkeling: “Het is gezond voor mensen, boeren, vestigingsklimaat en de natuur. Als dat gaat lukken, hebben we over tien jaar een geweldig gebied.”

De eerste samenwerkingsverbanden zijn al gestart. Onder het mom 'Versailles van het noorden' werken ZLTO en Brabants Landschap samen met de boomteeltsector om verdroging tegen te gaan en te zorgen voor meer biodiversiteit.

Op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, wordt Van Gogh Nationaal Park officieel gelanceerd.

