Broekje van Frans Derks dat altijd te strak zat, straks in het NAC Museum

Het befaamde ultrakorte en superstrakke sportbroekje van Franks Derks uit Breda is voortaan te bewonderen in het NAC Museum. De oud-scheidsrechter overleed op 25 september en zijn weduwe heeft het broekje, maar bijvoorbeeld ook zijn fluitje, aan het NAC Museum geschonken. Derks was landelijk bekend, eerst als arbiter en later als bestuurder.

Voormalig NAC-aanvaller Addy Brouwers won met de club in 1973 nog de KNVB-beker. Hij komt met een goed gevulde sporttas het NAC Museum binnen. Hij heeft die gekregen van Leentje, de weduwe van wijlen Frans Derks. Samen met secretaris John de Leeuw van het NAC Museum pakken ze de tas uit. Het te strakke broekje, het fluitje en de kenmerkende hoge kniekousen van de oud-scheidsrechter komen tevoorschijn. Het maakte Frans Derks.

"Ik ben nogal een nostalgicus", zegt Addy Brouwers als hij de spullen overhandigt en ze van commentaar voorziet. "Ik vind het hartstikke leuk om het te mogen overhandigen aan het NAC Museum. Er zit natuurlijk echt een zweem van Frans zelf bij als je de oude spullen uit de tas pakt. Sommige kleren zijn zelfs niet gewassen, dus dan al helemaal. Frans heeft alles gedragen en we kennen allemaal de kleren die hem zo typeerden."

"Derks wilde zijn leeftijd nooit zeggen, want hij was heel ijdel."

Het NAC Museum is er blij mee. "We gaan ze sowieso tentoonstellen", zegt secretaris John de Leeuw. "Dit is fantastisch natuurlijk. Buiten het feit dat hij een goede scheidsrechter was, heeft hij natuurlijk ook in het bestuur van NAC gezeten. Het was een flamboyante man met heel aparte dingen en uitspraken. Hij wilde bijvoorbeeld zijn leeftijd nooit zeggen, want hij was heel ijdel. Dat kun je ook aan de spulletjes terugzien."

John de Leeuw kijkt nu al uit naar de tentoonstelling die hij kan gaan inrichten met de spullen, want Frans Derks maakt altijd veel los. Zo doen er vele verhalen de ronde over de Bredanaar, waaronder eentje uit 1986 toen hij bestuurslid was bij NAC. De Bredase club zat in de financiële problemen en er was een executieverkoop in de kantine. Alles werd verkocht, van de massagetafel tot aan het meubilair.

Om zoveel mogelijk geld binnen te halen, had de belastingdienst personeel ingezet om tijdens het bieden de prijzen wat op te drijven. Derks was daar niet van onder de indruk en zei dat ook. Hij posteerde bij elke belastingambtenaar twee potige knapen die heel boos keken. NAC kon zo voor een prikkie alles zelf terugkopen."

"Als we weer open mogen, gaan ermee aan de slag", zegt De Leeuw. "Want nu zijn we vanwege corona natuurlijk gesloten."

Derks als scheidsrechter bij de wedstrijd Feyenoord - Ajax (1-1) in 1976. vergroot

