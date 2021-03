Automobilist zonder rijbewijs moet nog 5000 euro aan boetes betalen

De auto van de man wordt weggesleept (foto: verkeerspolitie oost-Brabant). vergroot

Een automobilist van 57 is maandag in Oss dubbel tegen de lamp gelopen. Bij een controle bleek de man zonder vaste woon- of verblijfplaats geen geldig rijbewijs te hebben. Ook had hij nog voor vijfduizend euro aan boetes en bekeuringen openstaan.

De man is aangehouden en zijn auto is meegenomen. Dit laat de verkeerspolitie Oost-Brabant maandag weten.

In Oss heeft de politie vaker te maken met hardleerse bestuurders. Zo werd een man van 39 eind vorig jaar voor de zestiende keer in twee jaar gepakt voor het rijden zonder rijbewijs.

