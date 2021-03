Wachten op privacy instellingen... Buurtbuschauffeur Ad Hellemons (foto: Erik Peeters). De buurtbus rijdt weer (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/3 De buurtbussen rijden weer, nu alleen de passagiers nog

Eindelijk mogen ze weer achter het stuur plaatsnemen: de vrijwillige chauffeurs van de buurtbussen in Brabant. Vanwege de coronapandemie stonden de kleine bussen van Arriva bijna een jaar lang in de remise. Nu er wat versoepeld is, mag ook Ad Hellemons (66) uit Steenbergen weer voor het eerst zijn rit op Lijn 213 gaan maken.

Het is vier minuten voor één wanneer Ad 'zijn' bus bij de halte aan Veerkensweg in Oud Gastel in beweging brengt. Deze maandagmiddag gaat de rit van via Kruisland en Steenbergen naar Wouw.

"Ik was vorig jaar nog maar net begonnen als vrijwilliger en toen moest ik na een paar ritten alweer stoppen. Dus ik ben blij dat ik weer aan de gang kan", vertelt Ad van achter het stuur.

Terug van weggeweest

Niet alleen de vrijwilligers stonden te popelen om weer te beginnen, ook de passagiers zijn blij. "Al merken we wel dat mensen de buurtbus moeten herontdekken. Het dringt nog niet door dat we er na een lange tijd weer zijn. Als ze vanaf nu ons zien rijden, komt dat vanzelf weer", zegt buurtbuscoördinator Christian Villée.

Heerlijk dat hij weer rijdt dan kunnen we er weer op uit.

Ondertussen heeft Ad zijn eerste twee passagiers opgepikt in Kruisland. Beide dames reden tot vorig jaar vaker met Ad mee. "Heerlijk dat hij weer rijdt dan kunnen we er weer op uit. Niet alleen voor ons is het fijn maar er zijn ook mensen die wat minder makkelijk met de fiets kunnen en toch ook eens ergens naar toe willen."

Maatregelen

In het kleine busje gelden dezelfde coronaregels als in de grote OV-bus. "Mondkapjes zijn verplicht en verder is de bus helemaal coronaproof gemaakt", legt Ad uit. "Zo is er een speciaal HEPA-filter dat voorkomt dat virusdeeltjes de bus binnendringen. Een techniek die ook in vliegtuigen wordt gebruikt. Wat mij betreft, is het helemaal veilig."

Door de afstandsregel kunnen ook mensen in een rolstoel of met een rollator nog niet mee omdat de chauffeur dan te dichtbij zou komen om ze te helpen. "Zij kunnen met de klantenservice bellen. Dan wordt een andere oplossing gezocht", vult Christian aan.

We kunnen nog extra vrijwilligers gebruiken.

Niet alle busvrijwilligers zijn maandag weer aan de slag gegaan. Een klein aantal van de chauffeurs met gezondheidsproblemen en die nog niet gevaccineerd zijn, wachten liever nog even. Villée: "Hierdoor hebben sommige buurtbussen het moeilijk om de roosters dicht te krijgen. We kunnen nog extra vrijwilligers gebruiken.

Tientallen verkeersdrempels en een aantal bushaltes verder komt chauffeur Ad aan in Steenbergen. Hier parkeert hij zijn bus naast een van zijn collega vrijwilligers. "Nu heb ik precies zeven minuten tijd voor een korte pauze. Kan ik even bijkletsen, want dat heb ik ook een jaar lang gemist."

