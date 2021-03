Overvaller staat voor dichte kassa, maar toch zoekt de politie hem

Wachten op privacy instellingen... Foto: politie. Volgende Vorige vergroot 1/2 Overval op Helmondse supermarkt

De politie is nog altijd op zoek naar de gewapende man die begin januari een Helmondse Lidl-supermarkt aan de Geysendorfferstraat overviel. De overvaller ontkwam zonder geldbuit nadat de caissière weigerde de kassa open te maken. Maandag heeft de politie bewakingsbeelden van de overval vrijgegeven in de hoop dat mensen de dader herkennen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De overval vond plaats op 11 januari rond tien voor acht 's avonds. Op de beelden van bewakingscamera's is goed te zien hoe de overvaller de supermarkt binnenwandelt. Hij gedraagt zich als een normale klant. Het lijkt erop alsof hij gewoon iets wil kopen. In de winkel pakt hij een fles drank. Vervolgens gaat hij in de rij voor de kassa staan.

Maar dan loopt de situatie uit de hand. Zodra de man aan de beurt is, trekt hij een pistool . De caissière kiest eieren voor haar geld en vlucht het kassahokje uit. De overvaller krijgt de kassa niet in zijn eentje open en verlaat de winkel daarom met 'enkel' een fles drank. Hij zet het direct op een rennen. Via het Hortensiapark sprint hij in de richting van de Hortensiastraat.

Signalement

De politie wil graag weten of er mensen zijn die hem daarna hebben gezien. De man zou volgens getuigen ongeveer 20 tot 25 jaar oud zijn. Hij is licht getint, ongeveer 1,70 tot 1,80 meter lang en droeg een zwarte jas en heuptas. Hij had ook een zwart mondkapje op. Wie meer weet over de overval of de dader denkt te herkennen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.