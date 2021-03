Horeca zet terrassen buiten, maar een biertje bestellen kan bijna nergens

Terrassen in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Horecazaken voeren dinsdag actie om snel op zijn minst de buitenterrassen te mogen openen. Veel cafés en restaurants zetten de tafels en stoelen buiten, maar voorbijgangers zullen die lokroep bijna overal moeten negeren. Slechts op enkele plekken worden terrassen niet afgezet en kunnen gasten er terecht voor een kop koffie of een biertje.

Joris van Duin Geschreven door

Dat blijkt uit een rondgang langs horecaondernemers in diverse Brabantse steden. Nu kiezen de meesten er nog voor gekozen de regels te respecteren. Maar of dat zo blijft, is maar de vraag. Dat komt door de maandenlange sluiting, nog steeds zonder veel perspectief. De oproep tot protest lijkt met de week luider te worden.

Breda

Zo stelde Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) uit Breda vorige week nog dat ondernemers de terrassen niet alleen buiten gaan zetten, maar dat de tap in Breda zal lopen. Ook horecamagnaat Laurens Meyer van onder meer Café Boerke Verschuren en Moeke in het Ginneke zegt dinsdag open te gaan. Burgemeester Paul Depla zei het horeca-statement te begrijpen. Tegelijkertijd wijst hij erop dat exploitatie niet is toegestaan en er gehandhaafd wordt. Dat kan leiden tot boetes van 4000 euro.

Tilburg

In Tilburg doen 85 zaken mee aan de actie, maar blijven terrassen voor bezoekers gesloten. KHN-voorzitter Tim Wijdemans: "We roepen op: ga alsjeblieft niet open. Met de gemeente Tilburg zijn we goed in gesprek en we kiezen ervoor niet de wet te overtreden. Om één minuut voor twaalf trappen we af door luchthoorns te laten loeien. De terrassen gaan dan naar buiten en op sommige stoelen komen poppen te zitten. Om te laten zien: zo zou het eruit zien als we weer mensen zouden mogen ontvangen." Om te voorkomen dat mensen op de terrassen zitten, worden die volgens Wijdemans afgezet met rood-witte linten. "Bijna alle ondernemers in het centrum doen mee. Dit is de eerste keer we in Tilburg zo verenigd zijn."

Oosterhout

In Oosterhout doen veel horecaondernemers vermoedelijk hetzelfde. De gemeente stuurde hen volgens Inge Verweijmeren van Babbelz een brief. "De burgemeester begrijpt en respecteert onze actie. Maar die heeft ook aangegeven dat het niet is toegestaan mensen op de terrassen te ontvangen en alcohol te schenken", zegt ze. "We willen geen boete krijgen van 4.000 euro, dus zo ver gaan we niet. We blijven netjes binnen de lijntjes. Vooralsnog is er alleen een 0.0 te krijgen bij onze afhaal. En een dekentje. Dan kunnen mensen desnoods ergens picknicken."

Den Bosch

De Bossche KHN-regiomanager René Nouwens stelt dat ondernemers de terrassen buiten zetten en die afzetten. Ook hangen zij posters op. "Zover ik inschat is er geen sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid. Al kan het best zijn dat sommigen zeggen: genoeg is genoeg. Dat punt komt voor de meesten steeds dichterbij."

Eindhoven

Een enkele horecaondernemer zal in Eindhoven de terrassen misschien buiten zetten, maar signalen dat dit op grote schaal gebeurt, zijn er niet volgens Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense KHN-afdeling. "We snappen het statement, maar gaan niet mee op die lijn. Er is samen met de gemeente Eindhoven een tool ontwikkeld hoe we veilig anderhalve meter afstand kunnen houden en die resultaten volgen deze week. We overleggen met de gemeente en gaan de druk nu dus niet opvoeren", zegt Bakker.

Helmond

Ook in het centrum van Helmond zullen voorbijgangers de terrassen zien lonken, maar zullen ze de verleiding moeten weerstaan. "De terrassen worden wel uitgestald, maar niet geëxploiteerd. Al is het natuurlijk ieders verantwoordelijkheid iets wel of niet te doen", vat horecawoordvoerder Peter van den Heuvel samen. Volgens hem wordt met deze actie wel iets in gang gezet: "Het is een onomkeerbaar proces. De ene actie zal leiden tot een volgende, zolang er geen perspectief is. De rek is er voor velen uit."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.