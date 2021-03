Guido Weijers is blij met nul besmettingen tijdens zijn proefevenement

Guido Weijers gaf in coronatijd een voorstelling. vergroot

Guido Weijers is 'super blij' dat tijdens zijn theatervoorstelling niemand besmet is geraakt met het coronavirus. Volgens de cabaretier uit Breda is dit een prima tussenoplossing en bewijst dit dat je met uitgebreid testen 'zonder risico' evenementen met publiek kunt organiseren.

Dat zei hij maandagmiddag in Afslag Zuid op Omroep Brabant radio. Hij reageerde op het nieuws dat tijdens zijn proefvoorstelling van 20 februari in het Beatrix Theater in Utrecht niemand besmet geraakt is. Voor het door Fieldlab georganiseerde evenement moesten de vijfhonderd bezoekers zich laten testen. Alleen wiens resultaat negatief was, mocht naar binnen. Tachtig procent van hen liet zich ook na afloop testen en daaruit kwamen dus nul besmettingen naar voren.

Volgende stap

Volgens Weijers is nu bewezen dat via vooraf testen 'zonder risico' evenementen met publiek gehouden kunnen worden. Het komt wat hem betreft nu aan op vertrouwen dat de overheid moet geven. "Als het kabinet zegt: we kunnen twaalf miljoen mensen uit hun huis halen en laten stemmen, dan zou de Ziggodome ook best het vertrouwen mogen krijgen om een keer een test te draaien met vijfhonderd of duizend man. Dat is de volgende stap."

De komediant spreekt van 'een tussenfase'. Een ander doel van het testevenement is namelijk het in kaart brengen hoeveel contacten bezoekers rondom en tijdens zo'n voorstelling hebben.

"Het was de bedoeling dat mensen zich tijdens dat experiment precies zo zouden gedragen als normaal. Mijn indruk was dat iedereen zich zoals vanouds gedroeg en zich absoluut niet inhield. Je wil hiermee eigenlijk aantonen dat wanneer één iemand corona heeft en naar een voorstelling met vijfhonderd bezoekers gaat, dat die dan niet meteen alle vijfhonderd mensen besmet heeft. Je bekijkt wat het daadwerkelijke risico is. Die resultaten komen over een paar weken naar buiten."

"Het was twee uur de boze buitenwereld vergeten."

Tijdens de show zelf is Weijers niet bezig geweest met het experiment. "Het was twee uur de boze buitenwereld vergeten en de schoonheid van theater beleven. Het was wennen, maar het voelde ook als vanouds om vijfhonderd mensen op minder dan anderhalve meter afstand bij elkaar te hebben."

De voorstelling van Weijers was het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen. De show was niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging, maar ook de eerste waarin weer meer dan dertig toeschouwers welkom waren.

