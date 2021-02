Guido Weijers ziet voorstelling als bevrijding en hoopt nu op meer

Guido Weijers direct na afloop (foto: Omroep Brabant). vergroot

“Het voelt allemaal als een bevrijding.” Guido Weijers kijkt met veel plezier terug op zijn unieke optreden in het Beatrix Theater in Utrecht. De cabaretier uit Breda mocht zaterdagmiddag eindelijk de planken op, voor honderden dolenthousiaste toeschouwers. Of het een vervolg krijgt? Over twee maanden moet dit duidelijk worden.

Weijers had het voor elkaar gekregen om een voorstelling voor vijfhonderd mensen te mogen spelen. Een ongekende ervaring in een vreemde tijd, zo beaamde Weijers direct na afloop tegen een verslaggeefster van Omroep Brabant.

Alle toeschouwers moesten zich enkele dagen voor Weijers' optreden en op de dag zelf laten testen. Bovendien moeten ze zich volgende week voor een derde keer laten testen. Iedereen had het er graag voor over, want alle aanwezigen (onder meer uit Sint-Michielsgestel) snakten echt naar een samenzijn met veel andere mensen. 'Zelfs' met een mondkapje. Weijers verraste hen met een show van bijna twee en een half uur.

Weijers hoopt op meer

“We hebben allemaal te maken met dat klote-corona. Dan kun je erover blijven klagen, maar je kunt ook naar oplossingen naar zoeken. Iedereen die hier vandaag aanwezig was, is misschien wel onderdeel geweest van zo’n oplossing. Dat voelde je gewoon vanaf het begin. Laten we het hopen dat dit de oplossing is, dat we meer kunnen in coronatijd”, aldus Weijers.

Zijn voorstelling was het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieke evenementensector en de overheid. Het publiek werd opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke 'bubbel' had een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moesten sommigen mondkapjes dragen en zitten anderen achter een spatscherm.

Alle bezoekers droegen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Eerder deze week werd de proefserie met een zakelijk congres in het Beatrix Theater afgetrapt.

