Coronanieuws: 320 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, elf meer dan gisteren

Ook op deze dinsdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

'Corona vaker bij kappers en in de horeca dan gemiddeld'

Café Johan de Vos in Breda besmeurd, uitbater gooit terras open

Er liggen dinsdag 320 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, elf meer dan maandag.

544 nieuwe coronabesmettingen in Brabant maandag, 3826 in heel Nederland.

11.55 - 87 mensen overleden na inenting met coronavaccin

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 87 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins binnengekregen. Dat zijn er 22 meer vergeleken met een week geleden. Volgens het centrum gaat het om 71 ouderen van 80 jaar en ouder en 14 ouderen tussen de 65 en 79 jaar oud. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend.

"Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd", zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb. Zij wijst erop dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. "Sommigen kregen in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en zich niet lekker voelen. Deze klachten zijn op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij enkele kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand", aldus Kant.

11.44 - 320 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn dinsdagochtend 320 coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er elf meer dan maandag, maakte het ROAZ (het Regionaal Overleg Acute Zorg) bekend. De voorbije 24 uur werden 42 nieuwe coronapatiënten opgenomen. 26 coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal uit de Brabantse ziekenhuizen ontslagen, drie werden er overgeplaatst en zes coronapatiënten overleden in de voorbije 24 uur.

11.30 - Winkels Klazienaveen sluiten na waarschuwing gemeente

Tientallen winkels in het Drentse Klazienaveen zijn dinsdagochtend even open geweest uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Na een waarschuwing van de gemeente sloten de ondernemers de deuren weer. "We wilden een statement maken, dat is gelukt. Maar we hoeven geen revolutie, de politiek is nu aan zet", zegt Harry Omlo, franchiseondernemer van boekenketen Bruna in het centrum. Voor zover bekend zijn er geen boetes uitgedeeld.

11.10 - Veel onveilige mondkapjes, gels en uv-lampen uit de markt gehaald

Onvoldoende beschermende mondkapjes, levensgevaarlijke desinfecterende middelen en uv-sterilisators die huidirritatie veroorzaakten. Negen procent van de 5377 gevaarlijke niet-eetbare producten die van de markt werden gehaald, was aan het coronavirus gerelateerd. Dat schrijft de Europese Commissie in haar jaarverslag over 2020. Over desinfecterende handgels werd 13 keer gewaarschuwd en 18 keer over uv-lampen die zogenaamd steriliserend werkten. In sommige ontsmettingsmiddelen werd methanol aangetroffen, dat bij inslikken tot blindheid of zelfs de dood kan leiden.

10.00 - Populariteit HelloFresh gestegen door coronacrisis

De coronacrisis heeft de populariteit van de maaltijdboxen van HelloFresh een boost gegeven. De onderneming leverde afgelopen jaar meer dan 600 miljoen boxen af bij de mensen thuis, verdeeld over veertien landen. HelloFresh zag de omzet in het coronajaar ruimschoots verdubbelen tot krap 3,8 miljard euro. Vooral de laatste maanden van 2020 was het topdrukte bij de bezorging, omdat mensen zochten naar een alternatief vanwege de sluiting van de restaurants.

08.54 - 'Ingewikkelde bewijslast kost ondernemers NOW-steun'

De ingewikkelde bewijslast die de overheid vraagt voor goedkeuring van de verkregen NOW-steun zorgt ervoor dat sommige bedrijven die terug moeten betalen terwijl ze er eigenlijk wel recht op hebben. Dat meldt radiozender BNR, die verschillende experts sprak. Onder meer het aanleveren van gegevens per kwartaal die veel bedrijven zelf niet zo bijhouden en de verplichte accountantscontrole zijn problematisch.

De Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) heeft een brief naar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd met het verzoek de bewijslast nog eens te bekijken. Ook ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland wil een coulantere regeling.

08.40 - Winst zuivelconcern FrieslandCampina keldert door coronacrisis

De winst van zuivelconcern FrieslandCampina is vorig jaar fors gedaald als gevolg van de coronacrisis. Ook kampte het bedrijf met hoge reorganisatiekosten. Vanwege de pandemie besloot FrieslandCampina eerder al om veel banen te schrappen. Onder de streep hield de onderneming 79 miljoen euro over, bijna 72 procent minder dan een jaar eerder.

Volgens topman Hein Schumacher leidt dit ertoe dat het coöperatieve bedrijf niet zoals gebruikelijk nog een nabetaling kan doen aan aangesloten melkveehouders. FrieslandCampina hield de omzet met meer dan 11 miljard euro wel aardig op peil, mede door flink toegenomen onlineverkopen. Maar daar stond het wegvallen van lucratieve leveringen aan horeca en cateraars tegenover.

08.35 - 'Minder kantoren verkocht of verhuurd in crisisjaar 2020'

In het coronajaar 2020 zijn veel minder kantoorruimten verkocht of verhuurd in vergelijking met een jaar eerder. Vooral grote bedrijven stelden beslissingen over huisvesting uit, melden onderzoekers van vastgoedadviseur Dynamis in een rapport. De vraag naar kantoorruimte in het midden- en kleinbedrijf is minder geraakt door de crisis.

Het aantal transacties van grotere kantoren nam vorig jaar met veertig procent af, zo berekende Dynamis. Door het vele thuiswerken is het voor grote bedrijven moeilijk in te schatten wat de toekomstige behoefte aan werkplekken is. Vooral in de vier grote steden is dit volgens de onderzoekers goed te merken.

08.00 - Café Johan de Vos in Breda besmeurd, uitbater gooit terras open

De gevel van het café van Johan de Vos in Breda, Boerke Verschuren, is besmeurd met ketchup. Ook zijn er teksten op de gevel gekalkt. Zo staat er: opengaan is bloed aan je handen en opruiing bij wet verboden.

De tekst zoals die is aangebracht (foto: Johan de Vos). vergroot

Het is niet bekend wie hier achter zit, wel is duidelijk dat de dader het geen goed idee vindt dat De Vos zijn terras later deze dinsdag open gooit. De Vos, die ook voorzitter is van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, is een van de weinige horecabazen in ons land die dinsdag hun terras opengooien. De meeste collega's die vorige week aankondigden dat ze dat ook zouden doen, zijn inmiddels afgehaakt.

De Bredase uitbater vindt juist dat hij niet meer kan terugkrabbelen. Hij blijft vastberaden om zijn terras op de Ginnekenmarkt in Breda even na twaalven te open. Ook gaat hij drankje serveren. Lees hier meer.

06.00 - Later dinsdag weekcijfers RIVM: aantal nieuwe besmettingen stijgt

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt verder op. In de afgelopen week zijn meer dan dertigduizend besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds eind januari. Het exacte cijfer komt dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat er 29.977 positieve tests waren geregistreerd in de week ervoor. In de zes dagen erna zijn er 27.996 gevallen bij gekomen, gemiddeld 4666 per dag. Daarmee zou het weekcijfer dinsdag kunnen uitkomen op 32.000 tot 33.000.

05.30 - Duitsland meldt iets minder coronabesmettingen dan maandag

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt dinsdag 3943 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er iets minder dan maandag, toen werden er 4732 nieuwe besmettingen gemeld en fors minder dan in het weekend. Afgelopen weekend werden er zaterdag 9762 en zondag 7890 nieuwe besmettingen werden gemeld.

De Duitse coronacijfers zijn vlak na het weekend lager, omdat minder mensen zich op weekenddagen laten testen. Vaak klimmen de coronacijfers in de loop van de week weer omhoog.

05.00 - 'Corona vaker bij kappers en in de horeca dan gemiddeld'

Het aantal mensen dat in de horeca werkt en corona heeft gehad, ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld bij de rest van de bevolking. Ook onder kappers en hun medewerkers blijkt corona vaker voor te komen, blijkt volgens het AD uit een studie van GGD West-Brabant.

Onderzoekers hebben het afgelopen jaar om de drie maanden 500 horecamedewerkers en kappers uit het westen van Brabant, met name in Breda en Roosendaal en omstreken, onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen COVID-19.

"Antistoffen geven met 95 procent zekerheid aan dat iemand in het verleden corona heeft gehad", vertelt Michel Wissing, arts in opleiding infectiebestrijding bij GGD West-Brabant.

03.30 - Winkels in Drentse Klazienaveen gaan open

Ongeveer honderd middenstanders in het Drentse Klazienaveen (gemeente Emmen) openen dinsdagmorgen om negen uur hun winkeldeuren. De winkeliers doen dat uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging daar.

"Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders", zegt hij.

03.15 - Mbo'ers krijgen prikopleiding bij vaccinatiestraat

Op het moment dat er voldoende vaccins zijn om miljoenen prikken per week te zetten, kunnen de GGD'en wel hulp gebruiken. Studenten Verpleegkunde en Doktersassistente van het ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en MBO Amersfoort reiken daarom de helpende hand bij het vaccineren tegen het coronavirus, meldt De Telegraaf.

De mbo-studenten gaan aan de slag bij de vaccinatiestraat in Houten, een plek waar nu reeds zorgmedewerkers en tachtigplussers zijn gevaccineerd.

01.00 - Veel flexkrachten verloren baan in eerste coronajaar

Veel flexkrachten hebben afgelopen jaar hun baan verloren als gevolg van de coronacrisis. Daarentegen waren er eind 2020 iets meer vaste krachten aan de slag dan een jaar eerder. Ook het aantal zelfstandigen steeg, al is het aantal uren dat zij werkten wel afgenomen.

Een en ander komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over de gehele linie telde het statistiekbureau eind vorig jaar 38.000 mensen minder met betaald werk dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexibele werknemers, van wie het aantal met 177.000 afnam.

00.00 - 'Winkeliers herstellen pas in 2022 van coronakrimp'

Winkeliers herstellen pas in 2022 van de krimp als gevolg van de coronacrisis. Die verwachting spreekt ABN AMRO uit in een nieuw rapport. De bank denkt ook dat er eerst een sterke stijging van het aantal faillissementen te zien zal zijn, voordat de weg naar herstel wordt ingeslagen.

Voor dit jaar verwacht de bank een krimp van 1,5 procent in de winkelsector. 2021 wordt volgens de bank een overgangsjaar waarin er in de eerste helft van het jaar nog restricties gelden voor winkels, maar vanaf juni niet-essentiële winkels de deuren weer mogen openen en er dus uitzicht is op licht herstel. In 2022 zal er dan bij de winkels sprake zijn van een groei van 1,5 procent.

