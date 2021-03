Nog 2 lentedagen en dan gaat het 's nachts flink vriezen: 'Scheelt een jas'

De meteorologische lente is nog maar een paar dagen oud, maar de winter lijkt alweer in aantocht. Na nog een paar dagen lenteweer, kan het zomaar weer gaan vriezen.

Tien graden kouder

Maar dat is dan ook meteen de laatste lentedag die we voorlopig zullen zien. Donderdag slaat het weer om. “Dan is er meer bewolking, het regent in de ochtend en er is koudere lucht.” Het wordt dan nog maar maximaal een graad of 6. “Dat scheelt zomaar tien graden. En een jas.”