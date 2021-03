Spectaculaire explosies om zonnepark langs de A58 bomvrij te maken

1/2 Spectaculaire explosies op boerenakker in Heerle

Flinke explosies waarbij het zand tot wel vijf meter de lucht in werd geslingerd, waren dinsdag te zien op de 'melkbussenakker' van boer Frans Bogers in Heerle. Hier liet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie een groot aantal granaten ontploffen. Het gaat om 42 explosieven die de afgelopen weken op het terrein werden gevonden.

Dat bleek geen overbodige luxe. In een maand tijd speurde een gespecialiseerd bedrijf de explosieven op. Het zijn bijna allemaal Britse granaten die werden gebruikt tegen aanvallen van Duitse vliegtuigen. "Mijn vader en ik hebben er in de loop van de jaren al zo'n elf gevonden. Ik had nooit gedacht dat er nog zoveel meer lagen", vertelt boer Frans.