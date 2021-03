Aantal coronabesmettingen blijft gelijk: 'Vooruitzichten nog niet goed'

Coronatest (foto: archief). vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is min of meer gelijk gebleven aan vorige week. Het RIVM meldde dinsdag 5107 positieve coronatests. Een week eerder waren dat er nog 5215. Toch is het vooruitzicht volgens het RIVM 'nog niet goed'.

In heel Nederland steeg het aantal mensen dat positief getest is met 7 procent tot 31.984. Dat komt onder meer doordat zich opnieuw veel meer mensen in de coronateststraten meldden. Het percentage mensen dat positief testte, is gedaald tot 8,9. Dat was vorige week nog 9,7 procent.

Effect vaccinatieprogramma

Het aantal besmettingen stijgt in elke leeftijdscategorie, behalve bij 70-plussers. Ook het aantal meldingen in verpleeghuizen is verder afgenomen. Dit zijn volgens het RIVM 'de eerste goede gevolgen' van het vaccinatieprogramma.

Dat de vooruitzichten er volgens het RIVM niet goed uit zien, heeft onder meer te maken met de verspreiding van besmettelijkere coronavarianten, zoals de Britse. Het gemiddelde besmettingsniveau van alle varianten bij elkaar lag op 12 februari op 1,14. Dit betekent dat 100 mensen op dat moment 114 anderen besmetten.

De gevolgen van de openstelling voor contactberoepen en de gedeeltelijke heropening van middelbare scholen en winkels voor het aantal coronabesmettingen zijn nog niet duidelijk. De eerste effecten zijn waarschijnlijk pas over twee weken zichtbaar. Het RIVM gaat ervan uit dat het aantal infecties hierdoor zal stijgen.

Brabantse ziekenhuisbezetting licht gestegen

Er liggen iets meer coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen dan een week geleden. Nu liggen er 320 coronapatiënten op de verpleeg- en intensivecare-afdelingen. Vorige week waren dat er 305.

Sinds drie dagen maakt de curve echter wel een scherpe draai. Zo lagen er vrijdag 270 patiënten met de infectieziekte in de ziekenhuizen en zijn er sindsdien dus 50 bij gekomen. Het is echter nog te vroeg hier conclusies uit te trekken. Er liggen nu 72 coronapatiënten op de Brabantse ic's. Dat is het laagste aantal sinds 13 december.

In heel Nederland werden 1113 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorige week. Dat geldt ook voor het aantal ic-opnames van 224.

