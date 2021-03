De stem van Steenbergen: 'Ik ga voor Rutte... of toch maar GroenLinks'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 In Steenbergen lijkt Mark Rutte onverminderd populair. Maar een van zijn grootste criticasters kan ook wat steun genieten.

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. Als het aan Steenbergen ligt, blijft premier Mark Rutte nog even waar hij zit, hoewel er wel wat uitzonderingen zijn.

Anna Deems & Mattijs Smit Geschreven door

Met haar alternatieve uiterlijk en politieke voorkeur is Katinka een opvallende verschijning in Steenbergen. Verreweg de meeste Steenbergenaren die we spreken stemmen ook dit jaar voor de huidige premier. Maar Katinka kiest voor de Partij voor de Dieren, die moet van haar groter worden. "Ze hebben een goed programma, daar wordt nu te weinig waarde aan gehecht."

Eerder stemde ze altijd op de SP, 'maar de bio-industrie moet harder aangepakt'. Overigens heeft Katinka wel begrip voor de frustraties die leven bij veel boeren, ze zijn 'wel goed bezig' met hun onorthodoxe protesten. "Het mag allemaal minder netjes. Natuurlijk moeten we aan elkaar denken, maar het kan wel wat minder burgerlijk."

Anders dan andere jaren staat het gezicht van Rutte op de VVD-verkiezingsposters. De partij zet met haar campagne duidelijk in op de populaire persoonlijkheid van de lijsttrekker, dat is niet voor niets.

"Liliane Ploumen is heel lief, maar aan lief heb je niet zoveel in de politiek."

Ook in Steenbergen prijzen VVD-stemmers karaktertrekken van de premier, zoals zijn charisma, talent voor debatteren en integriteit: "Hij kan niet voor niets nog steeds gewoon rustig op zijn fietsje door Den Haag."

Julian stemt op Forum voor Democratie omdat Thierry Baudet en de zijnen 'lekker tegenstrijdig' zijn. Ger en Marly zijn juist afgeknapt op D66, dat 'een beetje ontspoord is' met Rob Jetten en Sigrid Kaag. "Dat zijn slechte keuzes geweest. Jan Terlouw en Hans van Mierlo spraken meer aan."

Ad heeft zijn twijfels over PvdA-lijsttrekker Liliane Ploumen, die bij hem als favoriet uit de Stemwijzer rolde. "Ze is heel lief, maar aan lief heb je niet zoveel in de politiek. Ik weet niet of ze opgewassen is tegen Rutte en het rechtse gedoe." Wat hij wel zeker weet, is dat zijn stem naar een linkse partij gaat: de SP, GroenLinks of toch de PvdA.

"Links luistert het meest naar de arbeiders."

"Ik heb een FNV-achtergrond en links luistert het meest naar de arbeiders. Er moet een goede verdeling zijn." Begrijp hem niet verkeerd: rechtse partijen moeten er ook zijn. Maar links moet zich meer laten horen. "Er is een verrechtsing. Kijk naar het CDA. Die noemt zich een middenpartij, maar gaat steeds meer naar rechts."

Tussen uitgesproken links of rechts zijn er ook nog wat zwevers, zoals twee vriendinnen die waarschijnlijk allebei voor Rutte gaan. "Eerder heb ik CDA, VVD en zelfs GroenLinks gestemd. Ik blijf nu denk ik toch bij Rutte. Maar het kan ook wel weer GroenLinks zijn."

Bekijk alle verhalen over de verkiezingen op www.omroepbrabant.nl/verkiezingen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.