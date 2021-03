Rhinovirus kan voor paarden net zo gevaarlijk zijn als corona voor mensen

Het rhinovirus kan ook in Brabant toeslaan (foto: archief). vergroot

Het 'paardenvirus' dat Indoor Brabant in Den Bosch heeft lamgelegd, kan voor paarden net zo gevaarlijk zijn als COVID-19 voor mensen. “Het is bijzonder besmettelijk en isolatie is de enige remedie”. Dit zegt Jacques van der Harst, voorzitter van de regio Noord-Brabant van de paardensportfederatie KNHS.

Een ziekte komt nooit gelegen, maar op het rhinopneumonievirus zit de paardenwereld al helemaal niet te wachten. Je hebt weliswaar, net als bij corona, verschillende varianten, maar als het eenmaal heeft toegeslagen, dan is het alle hens aan dek.

De virusinfectie komt geregeld voor in Europa, ook in ons land. Zo werd het vorige maand nog vastgesteld in Ede. De ziekte kan verkoudheidsverschijnselen veroorzaken bij paarden: koorts, soms een snotneus, hoesten en dikke benen. Maar het gevreesde virus kan ook tot abortus leiden, waarbij een veulen spontaan wordt afgestoten en mogelijk overlijdt.

"Virus doet aanslag op het zenuwstelsel."

Er kunnen ook neurologische afwijkingen optreden. “Bij de ergste variant, zoals in Spanje, zie je de onzekerheid in de gang van de dieren. Het is een aanslag op het zenuwstelsel die tot verlammingen kan leiden en die zijn niet zomaar weg. Bovendien kunnen paarden hieraan ook overlijden. Het is echt zorgelijk”, vertelt Van der Harst.

In Nederland zijn geen signalen binnengekomen over de meest dodelijke variant, maar dat is geen garantie, weet de paardensportliefhebber die al decennia actief is in deze wereld. “Spanje en Frankrijk zijn al op slot, in België zijn wedstrijden afgelast. Het kan zomaar nog dichterbij komen, al wordt er alles aan gedaan om dieren en sporters in een bubbel te houden want de ziekte is overdraagbaar. Je moet te allen tijde voorkomen dat je in aanraking komt met dieren uit besmette gebieden.”

"Eigenlijk zouden alle paarden ingeënt moeten worden tegen het rhinovirus."

“Wat je er nog meer aan kunt doen? Paarden worden al gevaccineerd tegen griep. Eigenlijk zouden ze ook allemaal ingeënt moeten worden tegen dit rhinovirus. Misschien dat deze uitbraak hiertoe kan leiden. Het komt hoe dan ook slecht uit. We waren ons juist aan het voorbereiden op de start van het groene seizoen, op 1 april. Het is de vraag of we dan kunnen beginnen. Tot nu toe is een streep gehaald door alles tot het eind van deze maand.”

Ondertussen hoopt het internationale jurylid er het beste van. Hij vertrouwt erop dat iedereen die met paarden omgaat het zekere voor het onzekere neemt. Over zijn Brabantse achterban heeft hij in ieder geval niets te klagen. “Volgens mij gaan mensen er verstandig mee om, het zijn niet voor niets allemaal liefhebbers.”

Voor de topsport zitten er grote nadelen aan het schrappen van de internationale wedstrijden. Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS: "Vanwege het coronavirus hebben de ruiters al heel weinig kansen gehad om topwedstrijden te rijden. De voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio stond al onder druk. Daar komt dit nog bij. En wie zegt dat het eind maart voorbij is."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.