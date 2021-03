Relschoppers (13 en 20) melden zich omdat ze niet herkenbaar op tv willen

De brandende wagen van ProRail (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Twee verdachten van de avondklokrellen op zondag 24 januari in Eindhoven hebben zich dinsdagochtend op het politiebureau gemeld. Het gaat om een jongen van 13 en een man van 20 uit Eindhoven, zo laat de politie weten. De twee zouden herkenbaar in beeld komen in de extra uitzending van Bureau Brabant woensdagavond.

Sandra Kagie Geschreven door

Dit wisten ze te voorkomen door zichzelf te melden. Eerder meldden zich al twee minderjarige jongens uit Nuenen en Waalre nadat de politie bekendmaakte dat nieuwe herkenbare beelden van verdachten in de extra uitzending zouden worden getoond.

In de speciale uitzending van Bureau Brabant en op de website van de politie worden nog wel 34 nieuwe verdachten van de rellen in Eindhoven getoond.

LEES OOK: 36 relschoppers in Eindhoven komen herkenbaar op tv en internet

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.