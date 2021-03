36 relschoppers in Eindhoven komen herkenbaar op tv en internet

De brandende wagen van ProRail (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie laat woensdagavond herkenbare beelden zien van personen die hebben meegedaan aan de avondklokrellen op zondag 24 januari in Eindhoven. Dit gebeurt tijdens een extra uitzending van Bureau Brabant én op politie.nl. De politie had hiermee al gedreigd wanneer verdachten zich niet vóór twaalf uur maandagmiddag hadden gemeld.

Uiteindelijk hebben zich slechts twee minderjarige jongens uit Nuenen en Waalre gemeld. Zij komen dus niet in beeld tijdens de uitzending van Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant. Vijf andere betrokkenen, die waarschijnlijk ook minderjarig zijn, gingen niet in op de oproep van de politie. Zij behoren tot de 36 verdachten die woensdag herkenbaar te zien zullen zijn, in al dan niet bewegende beelden. Het was overigens niet de eerste keer dat de politie relschoppers opriep om zich te melden.

Demonstratie liep uit de hand

De Eindhovense binnenstad veranderde zondag 24 januari binnen de kortste keren in een slagveld. Honderden mensen waren rond het middaguur bij elkaar gekomen om op het 18 Septemberplein te gaan protesteren tegen de avondklok.

Vanaf twee uur liep het gigantisch uit de hand en moest de Mobiele Eenheid (ME) meermalen charges uitvoeren. Politie en ME konden niet voorkomen dat onder meer in en om station Eindhoven Centraal een ravage werd aangericht. Hierbij werden onder meer ruiten van het station ingegooid. Verder werd een auto van ProRail in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw werd geplunderd.

Bureau Brabant besteedt woensdag 3 maart weer aandacht aan de ongeregeldheden. In deze thema-uitzending worden verdachten die zich niet hebben gemeld, herkenbaar in beeld gebracht.

Celstraffen tot acht maanden

Er zijn de afgelopen weken al verscheidene relschoppers veroordeeld. Onder hen de man uit Nunspeet, die drie maanden de gevangenis in moet, omdat hij het waterkanon van de ME uitschakelde.

De hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de ongeregeldheden in Eindhoven, was acht maanden cel voor een man uit Weert. Een Eindhovenaar moet drie maanden zitten, omdat hij volgens de politierechter met stenen gooide en tegen de in brand gestoken auto van ProRail schopte.

Bureau Brabant begint woensdag om 18.15 uur.

