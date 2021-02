Eerste aanhoudingen na tonen beelden relschoppers Eindhoven en Den Bosch

Het Coffeelab in Eindhoven werd zwaar getroffen (foto: Rogier van Son). vergroot

Na het tonen van beelden van relschoppers in Eindhoven en Den Bosch heeft de politie donderdagnacht een man van 22 jaar uit Zaandam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de avondklokrellen in Eindhoven. In Den Bosch werd vrijdagmorgen een verdachte van 26 aangehouden voor de rellen in zijn woonplaats. De twee werden eerder in onder meer het Opsporingsprogramma Bureau Brabant herkenbaar in beeld getoond.

Sandra Kagie Geschreven door

Het zijn de eerste aanhoudingen na het tonen van de beelden van relschoppers in Eindhoven en Den Bosch. De man uit Zaandam meldde zich uiteindelijk zelf op het politiebureau. Hij wordt ervan verdacht stenen te hebben gegooid naar het Coffeelab op het station in Eindhoven.

Bij de koffiezaak sneuvelden diverse ramen. Ook was de verdachte volgens de politie vermoedelijk betrokken bij het in brand steken van een auto van Prorail bij het station.

Vernieling Primera

De 26-jarige verdachte uit Den Bosch werd vrijdagochtend rond halfzeven thuis aangehouden. Hij kwam op diverse beelden naar voren als betrokkene bij de avondklokrellen, meldt de politie. De man wordt onder meer verdacht van diefstal en vernieling in de Primera in de binnenstad.

Vrijdagmorgen werd ook in Schijndel een verdachte aangehouden voor de rellen in Den Bosch. Het gaat om een man van 21 uit Schijndel. Hij zou onder andere een fiets bovenop de motorkap van een auto hebben gegooid en vervolgens de fiets in elkaar hebben getrapt.

Van twee andere verdachten van de rellen in Den Bosch, mannen van 18 en 19 jaar, is donderdag het voorarrest met twee weken verlengd.

Politie bekijkt alle beelden

Het onderzoek naar de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch is nog in volle gang, laat de politie vrijdagochtend weten. In het onderzoek worden heel veel beelden bekeken. De politie geeft aan de komende tijd vaker de hulp van het publiek in te roepen om relschoppers te identificeren. Wil je voorkomen dat je in beeld komt, meld jezelf dan bij de politie, luidt het advies.

Ook vraagt de politie mensen nog steeds beelden te delen wanneer ze dit nog niet hebben gedaan. Eerder leverde zo'n oproep de politie al meer dan 1100 reacties op.

LEES OOK:

