'Fuck de coronasystemen, ik wil vrijheid', riep relschopper Stanley en hij kreeg zes maanden cel

De eerste relschopper die deelnam aan de hevige rellen in Eindhoven nu bijna twee weken geleden, is veroordeeld. Het gaat om Stanley C. Hij heeft op zondagmiddag 24 januari op het 18 septemberplein gereld. De rechter sprak van een 'oorlogssituatie' in de binnenstad van Eindhoven en legde zes maanden celstraf op.

In de zaal werden beelden getoond van de gevechten. De Eindhovenaar staat op die beelden vóór een groep van zo'n 300 relschoppers.

Aan kruis gekrabbeld

Hij grijpt zijn kruis richting de ME. “Ik heb wel aan mijn kruis gekrabbeld, ja”, zegt Stanley (24) tegen de rechter. Op een ander beeld s te zien dat de man met een steen in de rechterhand loopt. Een politiebus komt achterlangs, agenten vliegen eruit, werken hem tegen de grond en nemen hem mee, terwijl de man wild om zich heen schopt. Als de rechter vraag of hij dat, is zegt hij: “Ik zie mezelf daar niet echt helemaal in."

Het opvallende is wel dat Stanley in de rechtszaal dezelfde soort jas draagt én dezelfde schoenen. Opvallend: het OM heeft dit filmpje niet in het dossier gestopt. Na de vertoning vraagt een van de officieren of het alsnog kan worden toegevoegd op een dvd.

'Drie stenen'

Hij geeft toe dat hij erbij was en gooide naar eigen zeggen drie stenen. Maar ze raakten niemand. Het begon toen hij werd natgespoten door het waterkanon. “Ik ben boos geworden, ik voelde groepsdruk door die menigte achter mij. Hij zou hebben geroepen naar de ME: "Fuck de coronasystemen, ik wil vrijheid." Bijna twee weken later zegt Stanley tegen de rechter: “Ik verdien een straf dat begrijp ik."

De twintiger legt uit dat hij een probleem heeft. “Door mijn verleden werd ik boos. Dan doe ik dingen die niet kunnen." De Eindhovenaar is geboren in Nigeria. Hij leefde de eerste 15 maanden van zijn leven met zware ondervoeding, voordat hij geadopteerd werd. Volgens zijn advocaat is hij door die ondervoeding licht verstandelijk beperkt. Als tiener had hij gedragsstoornissen en kwam hij voor de kinderrechter voor vernielingen. Hij kan moeilijk omgaan met boosheid

Lieve ouders

Stanley voegt toe: “Ik heb hele lieve ouders". Hij heeft ook een vriendin, geen kinderen. En sleutelt aan brommers. De officier van justitie vroeg zes maanden cel op te leggen. Hij sprak van een verkeerde saamhorigheid in deze tijden. Over de politie zei de officier: “Zij verdienen steun, geen stenen".

Het OM zegt dat Stanley in het begin van de rellen is opgepakt. “Hij heeft bijgedragen aan de agressieve sfeer, door op te hitsen, op te ruien." Stenen, schelden: daar ging het om. ”Een laag IQ betekent niet dat hem dit minder kan worden toegerekend." De officier eiste zes maanden celstraf.

'Paraderen over het plein'

De rechter vond dat er genoeg bewijs was dat hij aan het rellen was, dat hij met een fiets en stenen gooide richting de ME. die daar zorgde voor de veiligheid van de stad.

“Met vele anderen. U heeft de groep achter u opgejut. Op de beelden is te zien dat u vrij paradeert over het plein, alsof u de baas was. De rechter zei iets wat je zelden hoort in een Nederlandse rechtszaal. "Het was een soort oorlogssituatie daar.”

Hij legde Stanley een gevangenisstraf op van zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De Eindhovenaar moet in de cel blijven, wegens gevaar op herhaling. “Kom op man", zei de verdachte halverwege het uitleggen van het vonnis. Met een diepe zucht verliet hij de zaal.

Zware straf

De zes maanden cel is tot nu toe de zwaarste straf die in ons land is opgelegd na de coronarellen.

Nog drie verdachten verschijnen vrijdag voor de snelrechter in het paleis van justitie in Den Bosch. Allemaal tieners uit Eindhoven en omgeving. Ze zitten in voorarrest in afwachting van een beslissing over hun eventuele straf.

De zittingen moesten voor de middag zijn afgerond maar ze zijn nu al fors vertraagd.

