Marcel schakelde het waterkanon uit bij de avondklokrellen en moet in de cel blijven

De bekendste verdachte van de avondklokrellen in Eindhoven is woensdag veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Het gaat om de man die het waterkanon uitschakelde op het 18 September Plein. Hij kwam eigenlijk om te demonstreren tegen de coronamaatregelen maar liet zich meeslepen door de rellen: "Frustratie, in een opwelling", noemde hij het zelf.

Hij kwam die zondagmiddag bij de avondklokrellen in Eindhoven volop in beeld: tegelzetter Marcel de R. (48) uit Nunspeet. "Iconische beelden bijna", zei de officier van justitie woensdag voor de politierechter in Den Bosch. Marcel smeet namelijk een fiets naar het waterkanon (officieel: 'waterwerper'), waarna het voertuig een lekke band kreeg.



De gevolgen waren groot: er moest extra ME-team worden opgetrommeld om de groep van ongeveer vijfhonderd relschoppers onder controle te krijgen. Marcel kan wel uitleggen wat hij in Eindhoven deed. “Ons grondrecht is ons afgenomen dus gaan we koffiedrinken op persoonlijke titel".

'Tirannie'

Hij bezoekt vaker bij demonstraties, sinds vorig jaar zomer. “Ik vind de avondklok te ver gaan. Ik vind mondkapjes te ver gaan. Ik vind dat ik mijn volk moet beschermen voor de tirannie van binnenuit".

Dus ging hij ook die 24e januari naar Eindhoven om te demonstreren: koffiedrinken, zoals corona-demonstranten dat noemen. "Allemaal vredelievende demonstraties. De ME begon met geweld,” zei de Nunspeter.

Bekken

En ja, hij geeft toe dat hij een fiets naar het waterkanon gooide. “Uit frustratie, in een opwelling. Maar niet met de bedoeling: ik ga rellen. Dan had ik me wel vermomd. Ik keur het af wat daar gebeurd is met al die vernielingen en plunderingen".

Hij geeft ook toe dat hij naar de politie heeft staan ‘bekken': schelden en schreeuwen dus, maar hij heeft ze niet beledigd. “Ik riep: ga naar huis en hou op met slaan van oude mensen. Lafaards, heb ik ook geroepen. En: kom nou eens voor het volk op".

Oorlogsveteraan

Marcel kan naar eigen zeggen niet tegen onrecht. Dat zit diep. Hij is Bosnië-veteraan en diende in 1993 als dienstplichtig militair in het door oorlog verscheurde ex-Joegoslavië. Daar verloor hij een maat uit zijn peloton bij een schietongeluk. Marcel kampt met ptss-klachten. “Ik heb een kort lontje daardoor".

De officier van justitie vindt dat juist daarom hij weg had moeten blijven uit Eindhoven. Zijn advocaat vindt dat de verdachte juist probeerde de gemoederen te sussen en niet kwam om te rellen. Het OM is het daar niet mee eens, en daarom eiste het zeven maanden celstraf.

De rechter zei: “Ik heb begrip voor demonsteren. In Eindhoven ging u verder dan dat". Hij legde drie maanden onvoorwaardelijke celstraf op. Met nog eens twee maanden extra als hij weer de fout in gaat. En de schade aan het waterkanon moet Marcel ook betalen: 2500 euro.

De politierechter veroordeelde woensdag ook andere relschoppers. Een man uit Weert (35) kreeg acht maanden cel, de zwaarste straf over de rellen in Eindhoven tot nu toe.

Celstraf voor Eindhovenaar

Eindhovenaar Dennis K. (24) moet vier maanden in de cel blijven. Hij vertelde de rechter dat hij alleen maar aan het filmen was met zijn mobieltje. “Ik wilde de hele situatie op beeld zetten, wat er gebeurde in mijn stad". Maar voor de rechter was er genoeg bewijs dat hij met stenen gooide en tegen de auto van Prorail schopte.

De zaak tegen een vermeende relschopper (22) uit Zaandam is uitgesteld. De verdachte is verstandelijk beperkt en woont onder toezicht. De rechter wil laten onderzoeken of hij misschien toch onder het minderjarigenstrafrecht moet worden berecht.

Hij is onder strenge voorwaarden naar huis gestuurd, tegen de zin van het openbaar ministerie in.

Woensdagmiddag is er nog één rechtszaak over een man (20) uit Reusel.

