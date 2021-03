Zo zagen de terrassen eruit op de actiedag van de Brabantse horeca

Etalagepoppen op het terras in Tilburg (foto: Gijs Franken). De terrassen in Tilburg (foto: Gijs Franken). De terrassen in Tilburg zijn afgezet met lint (foto: Gijs Franken). Volgende Vorige vergroot 1/3 Etalagepoppen op het terras in Tilburg (foto: Gijs Franken).

In verschillende Brabantse steden werden de terrasstoelen en -tafels dinsdagmiddag buitengezet. In Breda konden mensen zelfs een pilsje drinken, op andere plekken ging het terras open voor poppen of bleven de terrassen leeg. Zo zag dat eruit.

In Breda gingen de terrassen op de Ginnekenmarkt en de Grote Markt open voor publiek. Daarmee protesteerden verschillende horecazaken tegen de langdurige lockdownregels waarmee horecazaken te maken hebben. Bezoekers namen demonstratief plaats.

De Grote Markt in Breda (foto: Tom van der Put). vergroot

In Oss bleven de terrassen leeg, maar werden wel verschillende stoelen en tafels neergezet. Alles bleef afgezet met lint en er stonden bordjes op tafel met teksten als 'Helaas... wij zijn nog niet open'.

Lege terrassen in Oss (foto: Gabor Heeres). vergroot

In Geldrop namen verschillende etalagepoppen plek op de terrassen.

Etalagepoppen op het terras in Geldrop (foto: Dave Hendriks). vergroot

Ook in Tilburg staan veel terrassen dinsdag buiten. Maar ook daar zijn geen bezoekers welkom: de tafels en stoelen worden gevuld met paspoppen of blijven leeg.

Protest bij café Anvers in Tilburg (foto: Robert Michielsen) vergroot

Ook in Rosmalen zitten er paspoppen op de terrassen, mét hapjes.

(foto: Roy van Veghel) vergroot

Bij Café de Toekomst in Achtmaal ging het terras open voor jonge bezoekertjes, die in de zon een ijsje aten.

(foto: Niek Voermans) vergroot

