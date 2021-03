Veel minder aanmeldingen voor mbo's: 'Maar we verwachten ze nog steeds'

Veel minder aanmeldingen voor mbo-opleidingen (foto: Omroep Brabant). vergroot

Horecaopleiding De Rooi Pannen in Tilburg heeft normaal rond deze tijd zo'n 2000 aanmeldingen binnen, nu zijn het er maar 1500: een kwart minder dus. Ook bij andere mbo-opleidingen melden zich veel minder leerlingen aan. Toch verwacht directielid Jan van Alphen van De Rooi Pannen ze nog steeds: "Het duurt nu alleen langer.”

Via een computerprogramma ziet Van Alphen dat De Rooi Pannen niet de enige opleiding is die kampt met een terugloop. “Veertig procent van de leerlingen die nu in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs zitten, heeft zich nog niet aangemeld bij een mbo-opleiding. Natuurlijk zijn er altijd leerlingen die twijfelen, maar in andere jaren is dat maar twintig procent.”

Volgens de scholengemeenschap komt het verschil doordat er geen open dag is geweest. “Het is een grillig jaar”, zegt Van Alphen. “Maar je ziet het in heel het land. We missen onze open dagen. Dat is voor ouders en leerlingen het signaal om zich aan te melden. Maar we mochten geen open dag organiseren en dat maakt het lastig.”

“Alleen in de zorg is het aantal aanmeldingen op peil.”

Omdat de horeca en het toerisme nu stilliggen door de coronacrisis, kun je denken dat die sectoren nu minder populair zijn, maar je ziet het volgens Van Alphen overal: “Zelfs de bouw en de techniek lopen achter. Alleen in de zorg is het aantal aanmeldingen redelijk op peil.”

Van Alphen gelooft niet dat de horeca nu minder populair is: “Leerlingen die de ambitie hebben om in de horeca te werken, gaan dat niet op één moment veranderen. Bovendien: de horecabranche schreeuwt om personeel. Al onze leerlingen lopen nu stage. Ook al is de sector dicht, mensen kunnen eten afhalen of thuis bezorgd krijgen. En ook voor komend seizoen worden stagiairs geworven, voor als de horeca weer open mag.”

Leerlingen van De Rooi Pannen kunnen nu weer, binnen de anderhalvemeter-regels, naar school. En jongeren die een indruk willen krijgen van de opleiding kunnen een afspraak maken om een kijkje te komen nemen.

"We verwachten ze nog steeds."

Om jongeren langer de kans te geven om zich aan te melden, heeft de minister het recht om op een opleiding te worden geplaatst verlengd van 1 april naar 1 mei. “En er gaan al geluiden op om te verlengen tot 1 juni”, vult Van Alphen aan.

Hij is, ondanks de terugloop in aanmeldingen nu, toch optimistisch: “De leerlingen zíjn er en de leerplicht is er. De leerlingen willen opgeleid worden en een carrière starten. Er zijn niet ineens een kwart minder leerlingen dan vorig jaar."

Jan van Alphen van De Rooi Pannen in Tilburg. (foto: Omroep Brabant) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.