Noud vangt zijn buurvrouw (89) op die uit haar brandende huis is gevlucht

Noud uit Helmond is nog aan het bijkomen van de schrik. Hij ving maandagavond laat zijn 89-jarige buurvrouw op die met haar rollator uit de vlammenzee in haar huis was gevlucht. "Ik denk dat ik bijna nog meer ben geschrokken dan zij", zegt Noud, maar de zoon van de buurvrouw is hem enorm dankbaar: "Duizend punten voor Noud", zegt hij dankbaar.

De Helmonder was maandagavond in zijn keuken een mandarijntje aan het pakken, toen hij buiten iemand om hulp hoorde roepen. Voor zijn huis stond zijn hoogbejaarde buurvrouw die op eigen kracht uit haar brandende huis wist te vluchten. "Toen ik buiten ging kijken zag ik een grote vlammenzee."

De buurvouw mag dan slecht ter been zijn, ze is nog helder van geest en bleef heel rustig", zegt de redder in nood. Noud roemt de brandweer die razendsnel bij de brand was. Het vuur ontstond door een kachel waar de vlammen uit sloegen. Rond drie uur 's nachts gaf de brandweer het sein brand meester en vertrok weer.

Maar kennelijk smeulde het vuur nog, want rond half zeven brandde het huis opnieuw. Van de woning is weinig meer over. Het huis zal worden gesloopt.

De buurvrouw maakt het volgens Noud goed. Zij heeft nu onderdak gekregen bij haar dochter. De zoon van de buurvrouw was dinsdag aan het opruimen bij het afgebrande huis van zijn moeder en prijst Noud voor zijn hulp.

