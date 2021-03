Coronanieuws: 302 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

De IC-afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Ook op deze woensdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

We krijgen vanaf woensdag iets meer lucht dankzij enkele versoepelingen die ingaan.

Bij teststraat in Noord-Holland is woensdagochtend een explosie geweest. Het gaat volgens de politie om een gerichte actie.

Er lagen dinsdag 302 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, elf meer dan maandag.

Brabant telde dinsdag 553 nieuwe besmettingen.

13.30 - 'Meer dan twee klanten tegelijk in de winkel bij Bruna en AKO'

De mogelijkheid om te winkelen op afspraak zorgt voor "veel gedoe" bij boekwinkelketens Bruna en AKO. In ongeveer 150 filialen kunnen in de praktijk nu veel meer klanten tegelijk binnen zijn dan het door de overheid voorgeschreven maximum van twee. Dat komt omdat die winkels ook servicepunten hebben voor PostNL en ING.

13.10 - Rutte noemt explosie bij teststraat 'totaal onacceptabel'

Demissionair premier Mark Rutte noemt de aanval met een explosief op een coronateststraat in het Noord-Hollandse Bovenkarspel "totaal onacceptabel". Dat juist de mensen van de GGD die "vreselijk hard werken om ons veilig te houden, ons land te beschermen tegen corona" doelwit lijken, is "echt verschrikkelijk, echt schandalig", zegt Rutte.

Ook demissionair minister Grapperhaus noemt de explosie 'misdadig'.

13.05 - Heel Nederland weer op hoogste risiconiveau

In heel Nederland geldt weer het hoogst mogelijke risiconiveau voor de uitbraak van het coronavirus. Alle 25 regio's hebben de status 'zeer ernstig'.

12.48 - Sportclubs worstelen met leeftijdsgrens en avondklok

Het valt voor sportclubs niet mee alle teams ruimte te geven om deze dagen te trainen. Dat merkt onder meer hockeybond KNHB. "We hadden natuurlijk al rekening te houden met de avondklok en nu mag er ook in groepsverband tot 27 jaar worden gesport. Daar is iedereen erg blij mee, maar het is voor clubs wel even puzzelen", zegt een woordvoerster van de hockeybond.

12.47 - Paasvuren op de Veluwe en in de Achterhoek ook verboden

De 22 gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek geven dit jaar geen toestemming voor het opbouwen en aansteken van paasvuren. De coronamaatregelen staan niet toe dat mensen in groepen bij elkaar komen om te bouwen of te kijken naar de brandende houtstapels, aldus de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Vorig jaar werden paasvuren ook al wegens de coronacrisis afgelast. Het jaar daarvoor ging het feest niet door wegens harde wind en droogte.

12.03 - Kabinet vraagt advies inzetten vaccin AstraZeneca bij 65-plussers

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder. Dat laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Wanneer de Gezondheidsraad met het advies komt is nog niet bekend. Het vaccin wordt momenteel ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca.

11.52 - Bij Dirk verkocht mondkapje biedt niet genoeg bescherming

Een mondneusmasker dat afgelopen maand is verkocht bij Dirk Supermarkt, biedt onvoldoende bescherming. Het wordt daarom niet meer verkocht, meldt de voedsel- en warenwaakhond NVWA. Klanten die deze mondkapjes hebben gekocht, kunnen die beter niet meer gebruiken maar terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug.

11.26 - 29 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen hebben zich in de afgelopen 24 uur 29 nieuwe coronapatiënten gemeld. Momenteel zijn 302 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, dat zijn er 18 minder dan gisteren.

37 patiënten werden ontslagen uit de ziekenhuizen, dat zijn er elf meer dan dinsdag. Drie patiënten werden overgeplaatst en acht patiënten zijn overleden.

11.07 - Hugo de Jonge reageert op explosief bij teststraat

Wachten op privacy instellingen...

11.05 - Geen bewijs dat vitamine D helpt tegen corona

Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat vitamine D helpt om Covid-19 te voorkomen, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dit wordt hier en daar wel stellig beweerd. Maar de Gezondheidsraad zegt dat, op basis van de huidige stand van de wetenschap, nu niet kan worden beoordeeld of vitamine D-supplementen bijdragen aan de preventie van Covid-19.

10.58 - Culinair wandelen toch weer toegestaan

Het is weer toegestaan om een zogenoemde culinaire wandeling te doen. De wandelroute waarbij langs verschillende horeca-gelegenheden wordt gelopen om daar iets af te halen, werd door meerdere gemeentes verboden omdat het vaak tegen de coronaregels in ging.

De culinaire wandeling mag nu weer worden gedaan als 'elke vorm van organisatie' wordt losgelaten. Dat betekent bijvoorbeeld geen start- en eindpunt, geen tijdsloten en geen vaste routes.

10.39 - GGD-voorzitter Rouvoet na explosie bij teststraat: laffe daad raakt ons allemaal

De explosie bij de coronateststraat in Bovenkarspel raakt niet alleen de GGD-medewerkers die daar werken, reageert voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. "Dit raakt ons allemaal." Hij noemt het een 'laffe daad van vernieling'.

"In het hele land zetten onze mensen zich keihard in om de samenleving te beschermen tegen deze pandemie", aldus Rouvoet in een eerste reactie. "Ze moeten dit cruciale werk veilig kunnen doen."

09.35 - Mentale gezondheid van Nederlanders ondanks corona stabiel

De mentale gezondheid van volwassen Nederlanders is stabiel gebleven, ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Eind 2020 had 17 procent van de volwassenen milde tot ernstige angst- en depressieklachten. Maar dat percentage was eind 2019 en eind 2018 niet anders. Dat geldt ook voor het aantal mensen die last hebben van slaapproblemen en vermoeidheid.

08.26 - Explosief afgegaan bij coronateststraat GGD in Bovenkarspel

Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel is woensdagochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Er is een metalen pijp ontploft, die aan de buitenkant van het pand lag. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn ramen vernield. De politie gaat uit van een gerichte actie.

Wachten op privacy instellingen...

07.46 - NOC*NSF: 'Heropen de sportsector zo snel mogelijk'

Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten.

07.35 - Vier op de tien studenten gebruikt meer drugs sinds coronacrisis

Het gebruik van verdovende middelen is sinds het begin van de coronacrisis sterk toegenomen onder studenten. Vier op de tien studenten geeft aan meer drank of drugs te gebruiken.

Dat komt naar voren uit onderzoek onder ruim 7000 studenten uitgevoerd door Lieve Mark, een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Verveling wordt genoemd als belangrijkste reden voor het toegenomen gebruik van verdovende middelen.

06.00 - Lockdownversoepelingen voor contactberoepen, winkels en sport

We krijgen met z'n allen weer iets meer lucht door coronaversoepelingen die woensdag ingaan. We hebben de versoepelingen nog even voor je op een rijtje gezet. Bekijk hier het hele overzicht als het gaat om contactberoepen, winkels en sport.

In de stoel van kapper Joep Arts in Oss was Ed Kostanje vanochtend om vijf uur de eerste. Ed legde 330 euro neer voor de eerste knipbeurt in elf weken. Waarom? Dat lees en zie je hier.

Ed was vanochtend om vijf uur de eerste in de stoel van kapper Joep in Oss. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

05.50 - Duitsland meldt fors meer nieuwe coronabesmettingen

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland hebben woensdagochtend fors meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan dinsdag. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er in het afgelopen etmaal ruim 9000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Dinsdag meldde het RKI nog bijna 4000 nieuwe besmettingen, een daling ten opzichte van de ongeveer 4700 gevallen van maandag.

03.30 - Gezondheidsraad adviseert over vitamine D in strijd tegen Covid

De Gezondheidsraad brengt woensdagochtend een advies uit over de waarde van vitamine D bij de preventie van COVID-19. Er is nogal wat discussie over de werking van vitamine D bij het voorkomen van COVID. De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de mogelijke rol van deze vitamine bij het voorkomen van COVID-19.

00.00 - De Jonge: Wie wil kan begin juli ten minste één coronaprik hebben gehad

Alle Nederlanders die een coronavaccin willen, kunnen begin juli minimaal één keer geprikt zijn. Dit wanneer de nu verwachte leveringen doorgaan. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond laat in het televisieprogramma Op1.

Van de nu beschikbare vaccins zijn twee prikken nodig. Van het vaccin van farmaceut Janssen, dat naar verwachting volgende week wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, is maar één prik nodig.

Eerder dacht het kabinet nog dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen die dat wil ten minste deels gevaccineerd zou zijn. Alles hangt wel af van de leveringen van de verschillende farmaceuten, benadrukt De Jonge. Als die tegenvallen, kan het alsnog langer duren voor iedereen gevaccineerd is.

Wachten op privacy instellingen...

00.00 - Een jaar coronacrisis: problemen bij kwetsbare groepen toegenomen

Een jaar na het begin van de coronacrisis hebben veel Nederlanders nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Zoals bijvoorbeeld jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een laag opleidingsniveau en zelfstandigen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Een jaar met corona'.

Met dit rapport blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020. Het SCP pleit voor een integrale aanpak van de crisis om deze problemen tegen te gaan en snel te starten met herstelbeleid.

00.00 - 'Zakelijke dienstverlening groeit met 3 procent in 2021'

De omzet in de zakelijke dienstverlening zal dit jaar naar verwachting met drie procent groeien. Dat denkt ABN AMRO. Volgens de bank hebben veel zakelijke dienstverleners inmiddels hun 'ritme gevonden' in de nieuwe werkelijkheid.

ABN AMRO stelt dat uitzendkrachten en beveiligers volop worden ingezet bij test- en priklocaties voor corona en schoonmakers in ziekenhuizen. De vraaguitval is hierdoor minder heftig dan vorig jaar, maar nog steeds aanzienlijk. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn goed, zegt de bank. De coronamaatregelen zijn dan naar verwachting grotendeels afgebouwd omdat een groot deel van de bevolking is ingeënt.

