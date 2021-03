Coronanieuws: explosief afgegaan bij teststraat, versoepelingen gaan vandaag in

Foto: archief vergroot

Ook op deze woensdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

We krijgen vanaf woensdag iets meer lucht dankzij enkele versoepelingen die ingaan.

De Jonge: "Wie wil kan begin juli ten minste één coronaprik hebben gehad."

Er lagen dinsdag 320 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, elf meer dan maandag.

Brabant telde dinsdag 553 nieuwe besmettingen.

09.35 - Mentale gezondheid van Nederlanders ondanks corona stabiel

De mentale gezondheid van volwassen Nederlanders is stabiel gebleven, ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Eind 2020 had 17 procent van de volwassenen milde tot ernstige angst- en depressieklachten. Maar dat percentage was eind 2019 en eind 2018 niet anders. Dat geldt ook voor het aantal mensen die last hebben van slaapproblemen en vermoeidheid.

08.26 - Explosief afgegaan bij coronateststraat GGD in Bovenkarspel

Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel is woensdagochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Er is een metalen pijp ontploft, die aan de buitenkant van het pand lag. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn ramen vernield. De politie gaat uit van een gerichte actie.

07.46 - NOC*NSF: 'Heropen de sportsector zo snel mogelijk'

Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten.

07.35 - Vier op de tien studenten gebruikt meer drugs sinds coronacrisis

Het gebruik van verdovende middelen is sinds het begin van de coronacrisis sterk toegenomen onder studenten. Vier op de tien studenten geeft aan meer drank of drugs te gebruiken.

Dat komt naar voren uit onderzoek onder ruim 7000 studenten uitgevoerd door Lieve Mark, een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Verveling wordt genoemd als belangrijkste reden voor het toegenomen gebruik van verdovende middelen.

06.00 - Lockdownversoepelingen voor contactberoepen, winkels en sport

We krijgen met z'n allen weer iets meer lucht door coronaversoepelingen die woensdag ingaan. We hebben de versoepelingen nog even voor je op een rijtje gezet. Bekijk hier het hele overzicht als het gaat om contactberoepen, winkels en sport.

In de stoel van kapper Joep Arts in Oss was Ed Kostanje vanochtend om vijf uur de eerste. Ed legde 330 euro neer voor de eerste knipbeurt in elf weken. Waarom? Dat lees en zie je hier.

Ed was vanochtend om vijf uur de eerste in de stoel van kapper Joep in Oss. vergroot

05.50 - Duitsland meldt fors meer nieuwe coronabesmettingen

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland hebben woensdagochtend fors meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan dinsdag. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er in het afgelopen etmaal ruim 9000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Dinsdag meldde het RKI nog bijna 4000 nieuwe besmettingen, een daling ten opzichte van de ongeveer 4700 gevallen van maandag.

03.30 - Gezondheidsraad adviseert over vitamine D in strijd tegen Covid

De Gezondheidsraad brengt woensdagochtend een advies uit over de waarde van vitamine D bij de preventie van COVID-19. Er is nogal wat discussie over de werking van vitamine D bij het voorkomen van COVID. De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de mogelijke rol van deze vitamine bij het voorkomen van COVID-19.

00.00 - De Jonge: Wie wil kan begin juli ten minste één coronaprik hebben gehad

Alle Nederlanders die een coronavaccin willen, kunnen begin juli minimaal één keer geprikt zijn. Dit wanneer de nu verwachte leveringen doorgaan. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond laat in het televisieprogramma Op1.

Van de nu beschikbare vaccins zijn twee prikken nodig. Van het vaccin van farmaceut Janssen, dat naar verwachting volgende week wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, is maar één prik nodig.

Eerder dacht het kabinet nog dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen die dat wil ten minste deels gevaccineerd zou zijn. Alles hangt wel af van de leveringen van de verschillende farmaceuten, benadrukt De Jonge. Als die tegenvallen, kan het alsnog langer duren voor iedereen gevaccineerd is.

00.00 - Een jaar coronacrisis: problemen bij kwetsbare groepen toegenomen

Een jaar na het begin van de coronacrisis hebben veel Nederlanders nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Zoals bijvoorbeeld jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een laag opleidingsniveau en zelfstandigen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Een jaar met corona'.

Met dit rapport blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020. Het SCP pleit voor een integrale aanpak van de crisis om deze problemen tegen te gaan en snel te starten met herstelbeleid.

00.00 - 'Zakelijke dienstverlening groeit met 3 procent in 2021'

De omzet in de zakelijke dienstverlening zal dit jaar naar verwachting met drie procent groeien. Dat denkt ABN AMRO. Volgens de bank hebben veel zakelijke dienstverleners inmiddels hun 'ritme gevonden' in de nieuwe werkelijkheid.

ABN AMRO stelt dat uitzendkrachten en beveiligers volop worden ingezet bij test- en priklocaties voor corona en schoonmakers in ziekenhuizen. De vraaguitval is hierdoor minder heftig dan vorig jaar, maar nog steeds aanzienlijk. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn goed, zegt de bank. De coronamaatregelen zijn dan naar verwachting grotendeels afgebouwd omdat een groot deel van de bevolking is ingeënt.

